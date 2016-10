Congresso debate futuro da nutrição

A ideia de adicionar insetos na dieta pode ser uma fonte de proteína no futuro? O uso da nanotecnologia na concepção e fabricação de alimentos é positivo? O que a Nutrição tem a contribuir com a sustentabilidade do planeta? Há evidências científicas por trás das dietas polêmicas que envolvem o glúten, lactose e dieta vegana? E doenças neurológicas, a Nutrição tem algo a contribuir para combatê-las? Temas que mobilizam a comunidade científica, em especial a da alimentação e nutrição, estarão em debate de 26 a 29 de outubro, em Porto Alegre (RS), durante a 24ª edição do CONBRAN – Congresso Brasileiro de Nutrição, maior evento de Nutrição da América Latina. A expectativa é reunir um público estimado em 4 mil pessoas, entre profissionais, estudantes e pesquisadores.

O tema central deste ano, “Conhecimentos e estratégias em Alimentação e Nutrição: multiplicando experiências e definindo caminhos sustentáveis”, pretende sensibilizar e capacitar os profissionais da Nutrição a descobrirem e criarem práticas aplicáveis e sustentáveis para o seu dia-a-dia de trabalho.

O Conbran também reúne grandes palestrantes do Brasil e do exterior, em simpósios, palestras, conferêncas. além de eventos paralelos como a Exponutri, IV Simpósio Ibero-americano de Nutrição Esportiva, III Simpósio Ibero-americano de Nutrição em Produção de Refeições e III Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica. Novas áreas da Nutrição também têm simpósios específicos, entre elas Nutrição em Estética, Nutrição em Pediatria, Terapia Nutricional e Fitoterapia.

Data: 26 a 29 de outubro de 2016

Local: Centro de Eventos FIERGS – Porto Alegre/RS

Promotor: Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN e Associação Gaúcha de Nutrição – AGAN

Inscrições e Informações: contato2@aconteceeventos.com.br | (51) 3019-2444

