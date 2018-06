Congresso debate projeto de infraestrutura que promete revolucionar relações comerciais de países da América do Sul

O projeto Túnel Paso de Água Negra é parte de um corredor bioceânico que unirá o oceano Pacífico ao Atlântico desde o porto chileno de Coquimbo até Porto Alegre, no Brasil. O tema fará parte da pauta do X Congresso Internacional das Rotas de Integração da América do Sul, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Chile (CCIBC) e o Comitê das Rotas de Integração da América do Sul (CRIAS), nos dias 6 e 7 de junho de 2018, em Porto Alegre-RS, no Teatro Sinduscon.

A obra promete revolucionar as relações comerciais de países da América do Sul. O projeto prevê interligar, por via rodoviária, os Portos do Pacífico com o Porto de Rio Grande e contemplará o Norte do Chile, o Centro Norte da Argentina e o Brasil, ingressando pela ponte Libres-Uruguaiana, chegando a Porto Alegre via BR-290 e ao Porto de Rio Grande via BR-116. O traçado permitirá a construção de variantes que contemplarão também o Paraguai, a Bolívia, o Peru e o Uruguai, podendo também alcançar o Equador.

Tanto Chile quanto Argentina já estão com o processo de licitação para construção do Túnel, orçado em US$ 1.5 bilhão já com financiamento aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Esse é o único gargalo de porte nesta conexão bioceânica, visto que a infraes­trutura rodoviária está disponível em todo o trajeto e serão necessárias apenas obras complementares, o que justifica a conclusão do CRIAS de que este Túnel hoje possa ser considerado como fator crítico de sucesso para uma das mais importantes conexões entre países sul americanos”, explica o engenheiro Claudio Teitelbaum, presidente da CCIBC e do CRIAS.

O painel “O Corredor Bioceânico Central e o Túnel de Paso Agua Negra” contará com a presença de Raúl Hermida, diretor da Bolsa Comercio de Córdoba. Pablo E. Pinto, diretor da Escola de Ciências Empresariais da Universidad Católica del Norte – Sede Coquimbo (Chile) e Andrés Zini, chefe da Unidade de Coordenação Túnel Paso de Agua Negra do Ministério de Infraestrutura de San Juan, Argentina.

As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas pelo site www.rotasintegracao.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3222.4570 ou pelo emailcongresso@rotasintegracao.org.br

