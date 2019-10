A sede do Congresso do Chile, em Valparaíso, foi esvaziada nesta sexta (25) devido aos protestos violentos que ocorrem do lado de fora do prédio. Houve confronto entre manifestantes e forças de segurança, e ao menos dois policiais estão feridos, segundo o jornal “El Mercurio”. Autoridades chilenas ainda confirmaram mais uma morte, o que eleva o número de vítimas para 19.