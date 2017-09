Congresso Internacional da Gestão: Senac-RS promove palestra “Bem-vindos à Terra da Excelência”

A trajetória do Senac-RS em busca da excelência na gestão foi um dos destaques na manhã desta terça-feira (5), durante o 18º Congresso Internacional da Gestão promovido pelo Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP). Com a palestra “Bem-vindos à Terra da Excelência”, a instituição promoveu o PNQ na Prática, encontro que apresentou as estratégias que fizeram com que a organização se tornasse a única instituição de ensino do país a conquistar o Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ. A atividade, conduzida pelo diretor regional e pelo gerente da assessoria de planejamento do Senac-RS, José Paulo da Rosa e Ariel Berti, respectivamente, aconteceu Centro de Eventos da PUCRS.

Na ocasião, o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, falou sobre a importância em qualificar os processos de gestão das organizações de ensino. “Ninguém do nosso segmento havia conquistado o prêmio ainda, isso era característico das indústrias. Um dos nossos grandes desafios foi mostrar o quanto também somos importantes. O resultado nos mostrou que estamos no caminho certo, pois conquistamos um reconhecimento inédito para nossa área”, afirma.

De acordo com o gerente da assessoria de planejamento do Senac-RS, Ariel Berti, a instituição segue um modelo de gestão alicerçado em princípios éticos, com um sistema organizacional dinâmico e flexível. “Manter um sistema de trabalho focado na melhoria continua, mas sendo, ao mesmo tempo, flexível e dinâmico, é um esforço diário e um aprendizado que nunca acaba. Para melhorar nossos processos, diversas atitudes foram tomadas, como a criação de comitês de trabalho, que englobam diferentes pessoas com pensamentos divergentes e que, juntos, encontram as mais diversas soluções, enfatiza o gerente.

Na noite de hoje, a partir das 19h, acontecerá a entrega do Prêmio Qualidade RS (PQRS) e entre os destaques está o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, que conquistou 34 troféus. Os prêmios se dividem nas categorias Troféu Diamante, Troféu Ouro, Troféu Prata, Troféu Bronze e Exemplaridade. Nesta edição, o Senac-RS receberá o Troféu Diamante, pois a instituição conquistou o PNQ 2016.

O Prêmio Qualidade RS é um reconhecimento às organizações que mais se destacaram na busca pela melhoria contínua do seu sistema de gestão. Criado pelo PGQP em 1996 para incentivar as organizações gaúchas que se destacam em relação à melhoria da gestão pela qualidade, o prêmio é um instrumento de reconhecimento às empresas que demonstram, em avaliações especializadas, um modelo de gestão em sintonia com os critérios do Sistema de Avaliação adotado pelo PGQP.

