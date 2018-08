Congresso Sulbrasileiro vai discutir tratamentos e a educação em Dor

O V Congresso Sulbrasileiro de Dor (V CSBDor) acontecerá em Porto Alegre, nos próximos dias 23, 24 e 25 de 2018. O tema principal do evento será: “Educação em Dor: Melhor para o Paciente, para a Equipe e para a Sociedade”, e está sendo organizado, localmente, pela SOGED (Sociedade Gaúcha para o Estudo da Dor), em parceria com a ACED (Associação Catarinense de Estudo da Dor) e com a SPrED (Sociedade Paranaense para o Estudo da Dor). As três entidades são multidisciplinares, congregando profissionais interessados e experts no estudo, pesquisa, ensino e tratamento da dor

“Estamos em sincronia com a IASP, que elegeu 2018 como o “Ano Global da Excelência na Educação em Dor”. Vivemos em uma época de mudanças exponenciais, nos diferentes contextos de nossas vidas. Na ciência e na medicina, isso é ainda mais intenso e evidente, afirma o presidente da SOGED, Dr. Edilson Silva Machado

As palestras e workshops do evento enfatizam a ligação entre o conhecimento e a prática. Juntamente ao V CSBDor, ocorrerão outros 7 eventos: I Congresso Gaúcho de Cuidados Paliativos -Temática: “Aproximando a Evidência da Prática Clínica”; V Fórum CREMERS de Cuidados Paliativos; I Encontro Gaúcho de Enfermagem em Cuidados Paliativos; IV DADI – Dolor, Ansiedad, Depressión y Insomnio; Ano para Excelência da Educação em Dor- RS, SC e PR; II Encontro Gaúcho de Enfermagem em Dor;II Encontro Gaúcho de Ligas de Dor.

