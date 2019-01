Conheça a história do jogador argentino Emiliano Sala, morto em um acidente aéreo nesta terça

As autoridades francesas confirmaram o desaparecimento de um avião, que ia da França para o País de Gales, na noite de segunda-feira. O jogador Emiliano Sala, novo reforço do Cardiff, estava no voo e a caminho de se apresentar em sua nova equipe. O atacante foi a maior contratação da história do clube galês e passou toda a sua carreira jogando na França. Argentino, vivia uma das melhores fases de sua carreira e chegou a ultrapassar Messi, Agüero e Icardi, em número de gols, em determinado momento da temporada.

Carreira toda na França

Sala foi contratado pelo Bordeaux, em 2010 e foi para as divisões de base do clube francês. A partir daí, começou sua jornada na França. Passou por Niort e Caen até chegar no Nantes. Nos Canários, participou de 117 jogos, com 42 gols marcados.

Despedida

Muito querido no clube, o Nantes suspendeu os treinamentos desta terça-feira, assim como a partida que jogaria, nesta quarta-feira, contra o Sannois Saint-Gratien. Sala publicou em seu Instagram, na segunda-feira, antes de viajar, uma foto com os ex-companheiros do Nantes, com a legenda que dizia: “O último adeus”. Na postagem, fãs e admiradores lamentam o desaparecimento.

“Ele era um menino educado, gentil e adorável. Era muito respeitoso, muito cortês. Agora penso em sua família e todos os seus amigos. Ainda espero que isso não tenha acabado, que ele esteja em algum lugar, que ele ainda venha para cá”, disse Waldemar Kita, presidente do Nantes, ao “Daily Mail”

Superou Messi em números

Até novembro, o atacante tinha feito 11 gols no Campeonato Francês, superando, no mesmo período, Messi (nove gols no Espanhol), Agüero (oito gols na Premier League), Icardi e Higuaín (sete e cinco gols, respectivamente, na Serie A). Sala, porém, nunca foi convocado para a seleção argentina. Nesta temporada, vivia uma das melhores fases da carreira. O jogador marcou 12 gols em 19 jogos pelo Campeonato Francês.

Maior contratação do Cardiff

O Cardif, entretanto, permanecia impressionado e pagou 15 milhões de libras (R$ 72 milhões) por sua contratação: a maior de toda sua história. Leicester, Burnley, West Ham e Everton também tinham interesse no atleta. O treinador do Cardiff, Neil Warnock, em dezembro, foi até a França para conferir de perto o atacante. De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, o técnico ficou impressionado com a habilidade e potencial ofensivo do argentino. Em suas primeiras palavras como jogador do clube galês, Sala se disse muito feliz.

“Estou muito feliz de estar aqui. Me dá muito prazer e eu não vejo a hora de começar a treinar, conhecer meus novos companheiros e trabalhar. Para mim é especial (ser a maior contratação do Cardiff). Não vejo a hora de poder dar tudo que eu sei”, disse ao site oficial do clube.

Deixe seu comentário: