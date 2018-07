Conheça a misteriosa vida do ator Tom Cruise

Na contramão dos colegas, Tom Cruise, de 56 anos, não faz questão de compartilhar com o público cada momento de sua vida: não tem vídeo na cama, assim que acorda, muito menos foto na academia. Nadinha de sua intimidade é exposto nas redes sociais. “Ele é uma figura misteriosa em muitos aspectos. As pessoas especulam sobre ele e decidem a verdade sobre ele. Ele realmente não faz nada”, disse o ator Simon Pegg, que trabalhou com Cruise no filme “Missão: Impossível – Efeito Fallout”, que estreou na última quinta-feira. Segundo a revista “People”, ele ficou ainda mais privado após especulações sobre seu divórcio de Katie Holmes, em 2012.

De acordo com a publicação, o astro passou boa parte dos últimos anos em sets de filmagens, vivendo em quartos de hotel, especialmente em Londres. A revista destaca que ele se encantou pela capital inglesa em 1984, enquanto rodava o longa “A lenda”.

No campo amoroso, ele até teve alguns encontros, mas não assumiu nada sério. Los Angeles também deixou de ser sua base; há dois anos ele vendeu suas propriedades na cidade e comprou uma cobertura (ainda em reforma) em Clearwater, na Flórida, a uma quadra de uma sede da igreja da cientologia. Cruise, aliás, é amigo do líder da igreja, David Miscavige. Os vizinhos afirmam já ter visto o ator pelas ruas, na companhia de funcionários da instituição. “Ele fica muito relaxado quando está aqui”, entregou uma fonte local.

A “People” ainda afirma que Connor, filho de Cruise e Nicole Kidman (com quem o ator foi casado entre 1990 e 2001), se mudou para Clearwater. Ele também tem uma boa relação com a filha Isabella, que vive em Londres com o marido. Sobre Suri, sua filha mais jovem com Katie Holmes, ninguém quis entrar em detalhes. “Ele ama todos os seus filhos… E cada um deles tem direito a sua própria história”, comentou uma outra fonte.

Visita secreta

Após cinco anos, Tom Cruise está aos poucos retomando o contato com sua filha de 12 anos. Segundo informações publicadas pelo Radar Online, o ator estaria planejando uma visita secreta a Suri após seguidos apelos da menina para ver o pai.

De acordo com uma fonte do site, a filha de Cruise tem entrado em contato com o ator por cartas, ligações e mensagens de voz. Em um desses contatos, a menina teria implorado “Papai, venha para casa”.

As mensagens sensibilizaram o astro que teria finalmente respondido Suri com ajuda de um amigo. “Ele entrou em contato com Suri por meio de um terceiro, que ele confia muito, para saber se está tudo bem com ela”, disse o informante. “Ele quer que ela saiba que ele tem pensado nela durante todo esse tempo e que recebeu todas suas mensagens. Ele leu e ouviu cada palavra dela”.

Segundo a fonte, Tom está “preparando o caminho para voltar a vida de Suri permanentemente” e isso pode acontecer em breve. Suri já teria até mesmo “feito um apelo a Katie para que ela deixe-a ver o seu pai” e a atriz não veria problema nisso. “Katie nunca ficaria no caminho de Suri ter um relacionamento com seu pai”.

O ator se afastou da menina após sua ex-esposa Katie Holmes abandonar a cientologia. Segundo sites internacionais, a controversa religião exige que seus membros se desconectem de ex-integrantes. Mas Tom, que é o seguidor mais famoso da cientologia, “acredita que ele pode ignorar essa regra rígida”.

Ainda segundo a fonte, o astro “sente que perdeu muito tempo e quer que Suri seja parte de sua vida” novamente.

Deixe seu comentário: