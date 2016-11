Conheça a mulher que, aos 26 anos, já realizou mais de 100 cirurgias plásticas em busca do corpo perfeito

“Desenho animado vivo”, como gosta de se classificar, Pixee Fox já fez mais de 100 procedimentos estéticos, entre eles o de remover seis costelas. Aos 26 anos, a modelo chama atenção por seus seios e lábios fartos e garante que ainda não está satisfeita com o próprio corpo, já com planos de realizar novas 10 cirurgias apenas no próximo ano.

Apesar de ter mais de 300 mil seguidores no Instagram e da fama, Pixee confessou que nem tudo são flores na sua vida, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com os pais. “Eu acho que é difícil para todos os pais ver seus filhos mudando e você não entende o porquê. Eu sei que a minha mãe está desapontada comigo. É difícil ver o desapontamento dela, especialmente quando eu acabei de fazer alguns novos procedimentos”, declarou.

Distante da família.

Crescendo no pequeno distrito de Gable, na Suécia, Pixee admitiu que nunca se sentiu bem em sua cidade natal. “É um pouco desconfortável voltar para casa. Eu nunca me encaixei de verdade na minha cidade. Mesmo quando eu era mais nova, eu sentia que tinha que ir embora e fazer minhas próprias coisas. Meus pais não entendem realmente porque eu estou fazendo isso”, contou.

