Conheça a mulher que enlouqueceu o campeão Usain Bolt em uma noite carioca

Depois de ser apelidada de Jady “Bolt” por causa do affair com Usain Bolt, a carioca Jady Duarte, 20 anos, se tornou uma celebridade. Ela já tem até empresário para administrar a agenda.

O tititi em torno da moça provocou uma multiplicação de perfis falsos dela nas redes sociais. Jady teve, inclusive, sua conta do Instagram (o qual Bolt passou a seguir ao conhecê-la) hackeada. O que usava no Facebook ela mesma apagou.

Jady viu seu nome chegar aos quatro cantos do País e ser notícia em sites internacionais após ter fotos suas vazadas na maior intimidade com o atleta.

Diante de toda a repercussão das horas que passou com Bolt, Jady teve seu passado revirado. É que a jovem já havia sido notícia. Mas policial. Jady foi casada e é mãe de dois filhos de Douglas Donato Pereira, o Diná Terror, ex-chefe do tráfico. Ele foi morto em março deste ano.

Família.

A família recebeu com surpresa a notícia de que a moça tinha fisgado Bolt. “Minha mãe me apoiou, não me criticou. Minha irmã, que é toda certinha, está horrorizada”, conta. Jady chama de mãe a tia que a criou.

A mãe biológica a abandonou com 1 ano de idade. Se reencontraram há cerca de um mês e meio, pouco antes de ela morrer.

“Não é um assunto que me deixa confortável. Ela me pediu desculpas, me falou que era muito nova, não tinha a cabeça no lugar. Perdoei, mas não quis contato”, confessa.

Jady sonha dar uma vida melhor aos filhos, um menino, de 2 anos, e uma menina, que faz 1 no mês que vem. “Quero dar do bom e do melhor para eles. Vou aproveitar as oportunidades que surgirem”, planeja.

Ela não sabe bem ao certo que oportunidades são essas. “Quero poder comprar uma casa, em nome de Jesus”, diz ela, que é católica.

Bolt na cama.

Jady afirmou que na cama Bolt é um homem normal: “Me perguntam o tempo todo se ele é muito rápido. Gente! Não quero entrar em detalhes”.

Ela contou que tem mais fotos com o supercampeão, mas garante que não são comprometedoras. “Ele não se importou de tirá-las comigo”, afirma.

Por um momento, ela diz ter se arrependido de mandar para as amigas o registro das duas horas que passou com o herói olímpico jamaicano: “Como eu poderia saber que iriam vazar? Quando acordei e vi os compartilhamentos, pensei: ‘ferrou, o mundo inteiro vai saber’”.

Jady garante que não foi paga para fazer sexo com o atleta. “Os 100 euros que aparecem na foto ele me deu para pagar o táxi de volta para casa”, revela.

Jady também jurou que não pensou em tirar proveito do jamaicano. No entanto, já negociou uma boa grana para conceder entrevistas a tabloides britânicos. “Já que aconteceu, vou tentar realizar algumas coisas.”

Sem trabalho, a carioca afirmou que não faria qualquer coisa por dinheiro. “Não posaria pelada, por exemplo. Sensual sim, mas nua? Não tenho coragem.”

Comentários