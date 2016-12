Conheça a musa do bumbum mais seguido do Instagram

As brasileiras podem até ostentar o título de melhor bumbum do planeta. Mas nos Estados Unidos existe uma concorrente pronta para arrancar essa faixa das musas fitness que se reproduzem em território nacional. Sommer Ray, de 20 anos, é miss fitness e faz sucesso nas redes sociais por seu bumbum.

A moça, que nasceu no Colorado, ficou famosa por mostrar seus treinos num canal do Youtube. Hoje, ela tem dois perfis no Instagram, que juntos somam 13 milhões de seguidores. Sommer Ray tem o bumbum mais seguido das redes. Contudo, ela não faz a linha musculosa, apesar do pai ser um competidor de body builder. (AG)

