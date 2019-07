Conheça a primeira brasileira a participar de campeonato de patinação 

A primeira mulher brasileira a participar da olimpíada de patinação é a atleta Camila Cavalheiro, de 30 anos. O World Roller Games (WRG 2019), acontece em Barcelona, Espanha. Os jogos ocorrerão nos dias 4 a 14 deste mês. Na modalidade inline downhill, uma das mais rápidas e radicais da patinação, o atleta pode alcançar velocidades acima de 100 quilômetros por hora (km/h).

Camila vai disputar com as melhores mulheres do mundo em uma modalidade que não tem muitas representantes do sexo feminino. Enquanto a downhill terá 20 mulheres concorrendo, a ala masculina conta com 50 atletas. A World Roller Games será disputada por mais de 100 países.

