Conheça algumas receitas de “suco detox” para recuperar o organismo após os exageros do carnaval

Depois de aproveitar o carnaval, com festas e curtição, muitas vezes o folião tem a sensação de que exagerou na dose ao comer e beber. Uma das alternativas para combater os efeitos negativos do excesso das festas de Momo são os sucos “detox”, naturais e relativamente fáceis de fazer.

Elaborada com ingredientes acessíveis, esse tipo de bebida serve para facilitar a eliminação, por meio das fezes e da urina, das toxinas acumuladas no estômago e no intestino, por exemplo. Eles são obtidos com ingredientes de alto valor nutricional e ricos em fibras, vitaminas e minerais. Ativa o sistema imunológico e aumenta a hidratação do corpo, explicam os nutricionistas.

É importante ter em mente, entretanto, que essa opção não faz milagres: para que sejam mais eficazes, devem ser aliados a uma alimentação saudável, combinada a exercícios físicos e um sono de quantidade e qualidade. Isso inclui consumir regularmente frutas e beber muita água, que é essencial para o organismo.

Também é fundamental ficar atento ao preparo desses sucos, pois eles podem perder a função “detox”. Devem ser consumidos rapidamente, sem colocá-los na geladeira, para que os nutrientes não sejam perdidos. Além disso, não é indicado coar os sucos para que as fibras não sejam jogadas fora.

A ingestão pode ser diária, principalmente no período do carnaval, onde as pessoas exageram no consumo de bebida alcoólica, aumentando o armazenamento de sódio pelo corpo.

Suco isotônico



Quando se ingere muito álcool, a imunidade do corpo fica baixa e ocorre uma desidratação. Por isso, é recomendado o consumo frutas com muito líquido. O melão é uma fruta rica em água, o limão é fonte de vitamina C e o gengibre diminui as náuseas causadas pelo excesso de bebida.

Ingredientes: 1 fatia de melão, 1 maçã, suco de 1 limão, 1 pedaço pequeno de gengibre, 100 a 200 ml de água de coco (opcional). Modo de preparo: Basta bater todos os ingredientes juntos no liquidificador e adicionar gelo.

Suco verde

Para que o organismo libere todas as coisas ruins armazenadas no corpo, é necessário misturar frutas e verduras ricas em fibras, como a couve e o maracujá.

Ingredientes: 2 maracujás, 2 folhas de couve lavadas e higienizadas, suco de 1 limão médio, 200 ml de água. Modo de preparo: Extrair o suco de maracujá com o auxílio de uma peneira, acrescentar as folhas de couve com talo, suco de limão e completar com a água. Depois bata tudo no liquidificador e adicione gelo.

Suco de abacaxi com hortelã

O abacaxi é uma fruta energética e que acelera a disgestão, bem como o gengibre, ajudando assim a diminuir a sensação de inchaço.

Ingredientes: 200 ml de água de coco, 1 pedaço pequeno de gengibre, 1 rodela média de abacaxi picado e 3 folhinhas de hortelã. Modo de Preparo: Basta bater todos os ingredientes juntos no liquidificador e adicionar gelo.

