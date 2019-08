Conheça alguns alimentos que têm carboidratos e você nem sabia

O bom funcionamento do organismo está ligado, entre outras coisas, ao consumo de carboidratos, a principal fonte de energia e a base de uma alimentação balanceada. Se forem integrais, melhor ainda, porque são ricos em fibras, que ajudam no funcionamento do intestino e fazem com que o açúcar contido nos alimentos seja liberado mais lentamente no sangue, prevenindo a diabetes.

Quando pensamos em carboidratos, o que imediatamente nos vem em mente é a imagem de um pão fresquinho, de uma saborosa massa ou daquele arroz caseiro fumegando. Está tudo certo, é isso mesmo, mas você sabia que existem inúmeros alimentos com carboidrato “escondido”? Os molhos prontos para salada e até o hambúrguer de soja, que parece ser pura proteína, levam carboidratos na composição.

Para não cair nessas ciladas, ler os rótulos e identificar a composição dos alimentos é a principal recomendação para identificar ingredientes “ocultos”. O mesmo vale para diferenciar os verdadeiros dos falsos integrais. No rótulo, os ingredientes aparecem em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, então procure pela farinha integral como primeiro ingrediente da lista – ainda que o produto não seja 100% integral, já é certo que há mais farinha integral do que industrializada.

Um adulto saudável deve consumir cerca de 2 mil calorias/dia, porém esse valor varia muito de pessoa para pessoa e depende também de vários fatores como sexo, idade, peso, altura e tipos de exercícios praticados. Para um resultado preciso da quantidade de calorias necessárias para o seu biotipo procure um nutricionista. Conheça os tipos:

1. Molhos para salada (molho francês, mostarda com mel, teriyaki, ceaser e vinagre balsâmico). Usados para temperar a inofensiva saladinha, tem quase 5g de carboidrato por colher de sopa. Dica: opte por temperar com um vinagrete básico com azeite e vinagre ou apenas sal, azeite e limão.

2. Molho barbecue. Duas colheres de sopa têm mais de 22 gramas de carboidrato.3. Iogurtes light. Tem redução de gordura, mas uma quantidade de carboidrato em torno de 7g a 14g. Dica: observe na informação nutricional a quantidade de carboidrato contido no iogurte, é algo que varia muito dependendo da marca e sabores.

4. Empanadinhos de frango. Não parece mas contém de 20 a 30 gramas de carboidratos a cada 4 unidades. Dica: evite empanados industrializados de qualquer tipo. 5. Hambúrguer de soja. É proteína, mas contém também carboidrato, cerca de 10 gramas cada unidade.

6. Oleaginosas (nozes, castanha, amêndoa, amendoim). Um quarto de xícara tem em média 10 gramas de carboidratos. Atenção: os de casquinhas temperadas possuem ainda mais. 7. Barrinha de cereal. Uma barra tem de 15 a 18 gramas de carboidratos. 8. Salsicha. Não é apenas o carboidrato do pão do hot dog…100g de salsicha tem 2,5 gramas de carboidrato.

9. Extrato de tomate industrializado. Uma latinha contém 14 g de carboidrato. Dica: dê preferência ao tomate pelado, menos processado e quase nada de carboidrato. 10. Pupunha. 100 gramas desse tipo de palmito contêm 29,6 gramas de carboidratos. 11. Lentilha. 100 gramas contêm 16,3 gramas de carboidratos.

12. Pinhão. contém 43,9 gramas de carboidratos em cada 100 gramas do produto. 13. Milho. Uma xícara de milho cozido apresenta 32 gramas de carboidratos. 14. Feijão. Uma xícara de feijão cozido contém 54 gramas de carboidratos.

15. Cranberry (ou mirtilo vermelho). Entre as frutas, a campeã, 100 gramas dessa frutinha contêm 75 gramas de carboidratos.16. Leite desnatado. Um copo de 240 ml tem 12 g de carboidratos.

