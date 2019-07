Conheça Ana Vitória Lago, primeira modelo com microcefalia do Brasil e do mundo

A primeira modelo com microcefalia do mundo é do Brasil! Ana Victória Lago, de 20 anos, está no universo da moda há três anos, e já fez trabalhos como modelo de passarela, de fotografia e comercial.

Tudo começou quando ela foi convidada para participar do projeto “Arte Sem Preconceitos”, de uma agência em Manaus (AM). Já no primeiro encontro com as câmeras, Ana Vitória demonstrou ter nascido para isso! E é exatamente assim que ela se expressa, ao compartilhar a foto de um ensaio nas redes sociais e contar para o mundo que “Eu sei exatamente para que eu nasci…. Eu sei a minha missão!”.

Desde a primeira aparição no projeto, Ana conseguiu ganhar visibilidade dentro e fora do Brasil. Um site americano divulgou as fotos e realizou uma entrevista com a modelo e a mãe, Viviane Lima, de 38 anos, para contar a história da primeira modelo com microcefalia do Brasil e do mundo. Quando Ana fala sobre a mãe, ela demonstra toda sua força: “Minha mãe me convidou para mudar o mundo. Eu aceitei, desde o dia em que nasci! Então…estou aqui!”, diz a modelo.

Ana é de Parintins, a segunda cidade mais populosa do Amazonas. Ela tem uma irmã, que também tem microcefalia e participou do casting para entrar no projeto, mas, por ser um pouco tímida, preferiu não dar continuidade nos trabalhos como modelo.

Emocionada e orgulhosa, em abril deste ano ela compartilhou a felicidade em ter sido convidada para apresentar as peças exclusivas do Garantido e do Caprichoso, os principais campeões do Festival de Parintins. Na publicação, ela ainda lemboru: “Aos cinco anos de idade, minha mãe recebeu um laudo meu que atestava minha “incapacidade permanente para o mercado de trabalho” Bem….a 2 anos sou modelo e o preconceito inviabilizou que eu fosse de fato contratada para um casting, e hoje isso foi quebrado, a @marcanteonlineme contratou para apresentar suas peças exclusivas do Garantido e do Caprichoso…NOSSA!!! que emoção, minha cultura…meu povo…meu mundo…”

História incrível, né?! Torcemos para que ela receba o reconhecimento que merece!

Deixe seu comentário: