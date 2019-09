Conheça aplicativos para assistir séries em seu smartphone de graça

Se você, como todo bom entusiasta de séries, não gosta de perder nenhum capítulo e está sempre procurando se manter atualizado em suas temporadas sem se perder, talvez necessite de um aplicativo para organizá-las.

Eles estão disponíveis em diretórios como o Google Play e a App Store em uma boa quantidade e permitem, além de acompanhar os episódios, saber exatamente quanto falta para finalizar uma temporada e se há alguma além daquela que você está, atualmente, assistindo. Confira uma lista com os melhores apps para assistir séries (gratuitos ou disponíveis).

SeriesGuide

O SeriesGuide é um app para assistir séries que reúne todo o conteúdo disponível em uma interface muito bem organizada. Além disso, ele é gratuito e, mesmo assim, não possui nenhum anúncio, o que torna a experiência de ver seus episódios favoritos ainda mais prazerosa.

O app permite organizar todas as séries acompanhadas logo na primeira tela, mostrando quais serão as próximas a serem exibidas. Ele também ajuda o usuário a acompanhar filmes e outros programas de TV.

Se você quiser alterar temas ou receber notificações de novos episódios através do SeriesGuide, basta adquirir sua versão premium, pelo valor de R$4 por ano ou em um pagamento único de R$10.

TV Time

Esse app serve para acompanhar suas séries e está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Ele funciona como uma espécie de “rede social”, uma vez que exibe comentários e reações das pessoas a uma nova série. Assim, você pode saber exatamente se ela teve uma boa ou má influência sobre o público, o que influencia em sua decisão sobre assisti-la ou não.

Uma vez que você tenha feito o download do aplicativo, basta criar uma conta através de passos bem simples para que as suas séries assistidas sejam contabilizadas e exibidas para os outros usuários.

Além desse aspecto mais “social”, ele possui uma função muito parecida com a do aplicativo anterior, uma vez que também mostra quais os episódios que virão ao ar e quais já foram assistidos por você, listando as séries uma abaixo da outra. Outra ferramenta bem interessante exibe o horário exato em que a série irá ao ar (já convertido para o fuso brasileiro). O TV Time é gratuito.

Series Addict

O Series Addict é um app para assistir séries que pode ser uma boa alternativa para usuários mais minimalistas. Sua interface não é tão trabalhada quanto a dos demais, porém suas informações sobre séries são bem completas. Ele oferece, inclusive, uma tela que mostra especificamente o seu progresso, ideal para quem quer assistir séries variadas ao mesmo tempo.

Em sua tela principal, o Series Addict mostra quantos dias faltam para que um episódio novo de uma série vá ao ar, o que pode ser uma boa pedida para fãs que se enchem de expectativa. O app também conta com um calendário que mostra exatamente qual o dia e horário em que um episódio irá ser exibido. Ele está disponível para Android e pode ser baixado gratuitamente.

Television Time

Disponível para dispositivos iOS, o Television Time é um bom app para assistir séries, uma vez que possui uma bela interface e, além disso, informações bem completas, como as estatísticas de cada série acompanhada, quantos episódios faltam para termina-la, seu cast com o nome de todos os atores envolvidos, entre outras. O app também envia notificações ao usuário quando um novo episódio vai ao ar e pode ser sincronizado com o iCloud. Para adquiri-lo é necessário investir o valor de R$ 3.

Watch Box Office

Uma outra opção bem interessante de app para assistir séries é o Watch Box Office. Ele permite assistir filmes e séries em HD e possui uma boa variedade de títulos disponíveis. Utilizá-lo é bem simples: basta digitar o nome do título desejado e você poderá assisti-lo sem ter que pagar nada por isso. O Watch Box Office está disponível para Android.

PopcornFlix

O PopcornFlix é um dos apps para assistir séries e filmes mais famosos no Brasil. Além de informações sobre os títulos, ele exibe opções variadas e filmes independentes que podem ser assistidos gratuitamente. O aplicativo está disponível para iOS e Android e pode ser baixado gratuitamente.

Deixe seu comentário: