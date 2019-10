Conheça artistas e personalidades unidos pelo Alzheimer

Lançada em setembro, mês mundial da conscientização sobre o Alzheimer, a campanha “Abrace Muito Apertado “, promovida pelo Blog Alzheimerebook , contou com adesão e participação de diversos artistas e personalidades do esporte e da gastronomia, além de empresários que vestiram a camisa em prol da causa, dando força e visibilidade para a importância de combater o estigma sobre a doença.

Participaram da campanha desse ano os atores Rodrigo Lombardi e José Loreto o cantor Tony Garrido, o embaixador do Alzheimer no Brasil Zico, Bernard Rajzman, os ex-jogadores de vôlei Giba e Marcus Vinícius Freire, os icônicos do futebol: Junior, Ricardo Rocha, Rivelino e Abel Braga, o jogador de handebol Bruno Souza, o diretor da Rádio Catedral Marcus William, O Seu Mário (do Caneco Gelado do Mário), Claude Troisgros, Roberta Sudbrack, Felipe Bronze, a colunista e crítica de gastronomia de “O Globo”, Luciana Fróes, a influencer digital de viagens, lifestyle e luxo Cláudia Liechavicius, além do apoio da EGTEX Alpinismo Industrial, entre outros.

“O nosso objetivo era chamar a atenção do público de todas as camadas sociais sobre algumas características comuns entre os familiares e cuidadores que convivem com as pessoas com Alzheimer e outras demências, que são: a depressão e a angústia, além de outras consequências do afastamento social e da sobrecarga emocional e financeira”, diz o idealizador da campanha e criador do Blog Alzheimerebook , o empresário Piñon. “A campanha foi um sucesso graças à participação desses voluntários”, conclui.

Segundo o empresário, o alvo da campanha foi o combate ao estigma em torno da Doença de Alzheimer, que é a causa mais comum entre os diversos tipos de demência. “A consequência do estigma leva as pessoas envolvidas ao constrangimento, o que acarreta, gradativamente, no afastamento do convívio social. E isso gera um ambiente de muita tristeza e solidão para quem tem a doença e para seus cuidadores”, explica Piñon.

A campanha tinha como slogan o lema “Abrace muito apertado” e um coração amarelo sobre uma fita lilás (cor representativa da doença), como forma de lembrar que mesmo que as pessoas com Alzheimer, que pouco a pouco vão esquecendo as coisas; os parentes; os amigos, e a sua própria história, o coração reage ao amor que se tem.

“Acredito que foi isso o que mais motivou a adesão de tantos famosos, que com a força de suas redes sociais reverberaram a mensagem a milhares de brasileiros de todas as idades, reforçando a importância de que não nos afastemos destas pessoas, o que infelizmente, a tecnologia vem promovendo com relações virtuais afastando-nos de gestos tão amigáveis e vitais, capazes de ilustrar a vida em sua essência, como no mote: abrace muito apertado. E com isso estimulamos a quebra de barreiras, quaisquer que fossem não importam, com uma forma simples e grandiosa de cada um contribuir com a campanha, que é estar presente e ser esta pessoa amável que todos nós podemos ser todos os dias, uns com os outros”, diz o empresário.

Importância do cuidador

A campanha destacou também a importância de se reconhecer o papel do cuidador, da sua dedicação, do seu amor incondicional, mas sublinhou o fundamental, que é estar junto, participar e ser aquele abraço que conforta. E, segundo o idealizador, deu frutos:

“O sucesso é tamanho que mais e mais pessoas estão pedindo a camisa da campanha, e vimos nisso o desejo de que o Abrace muito apertado não se restrinja ao mês de setembro, em que ocorre a campanha mundial com as entidades representativas em todo o mundo. É muito oportuno o movimento pela continuidade da campanha o ano inteiro para que lembremos da importância vital de nossa presença física junto aos familiares, cuidadores e amigos que estão vivendo ao redor das demências”.

O Alzheimer ainda não tem cura, mas o afastamento e a ausência na vida das pessoas idosas, na vida das pessoas com demências, isso sim tem cura, desde o princípio.

Iluminação especial

A campanha contou ainda com a iluminação especial na cor lilás de prédios e monumentos no Rio e Niterói, entre os quais: O Cristo Redentor, o Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro, o Espaço Cultural dos Correios Niterói, o MAC Museu de Arte Contemporânea Niterói. E teve divulgação no programa de Rádio Catedral FM, Vinhetas em dez aeroportos do Brasil em mídia OOH, com 1 milhão de inserções distribuídas nos: Aeroporto de Congonhas; Aeroporto Santos Dumont; Aeroporto Internacional de Salvador; Aeroporto Internacional de Curitiba; Aeroporto Internacional de Porto Alegre; Aeroporto Internacional de Recife; Aeroporto Internacional de Fortaleza; Aeroporto Internacional de Manaus; Aeroporto Internacional de Cuiabá; Aeroporto de Pampulha, e atingiu o seu registro histórico com a obliteração do selo personalizado “Abrace muito apertado” com o carimbo comemorativo dos Correios oficializando a campanha em âmbito nacional e internacional.