Conheça as 10 mulheres mais poderosas da moda brasileira

Elas são líderes no setor, estão no topo da pirâmide em suas respectivas áreas, superpoderosas e bem-sucedidas. Com o ensejo do Dia Internacional da Mulher, o E+ elenca as 10 mulheres mais influentes da moda brasileira. Confira:

Adriana Bozon

Com mais de 20 anos de experiência na Ellus, marca que completou 45 anos em 2017, Adriana Bozon (@adrianabozon) é uma das grandes responsáveis pela identidade urbana, rocker e transgressora da grife, onde começou como trainee. Hoje a diretora de branding do grupo InBrands, o conglomerado que, além da Ellus, é gestor de marcas como Bobstore, Richards, Salinas e VR. Interessada pelo lado B da moda, Adriana ajudou a trazer frescor para a indústria com seu estilo rock ‘n’ roll. Agora, ela tem o desafio de levar adiante o know-how da Ellus para as outras grifes do grupo.

Ana Isabel Carvalho Pinto

Diretora de Planejamento Estratégico do grupo Icomm, formado por Shop2gether e o OQVestir. Esta paulistana (@aicarvalhopinto), formada em Administração pela ESPM com Master Business em Marketing no IBMEC, é a mulher à frente do planejamento do grupo que comanda os e-commerces Shop2Gether, de perfil de luxo, e OQVestir, com preços mais acessíveis, que faturaram R$ 160 milhões em 2017. Entre suas atribuições está traçar planos de marketing e fazer a curadoria de novas marcas, uma coisa que a empolga bastante. “Estou em uma fase novos designers”, assume ela, citando as marcas Neriage, Wymann, Baum & Haut, Bitti Colares e Paola Vilas como suas favoritas do momento.

Andressa Salomone

Estilista e consumidora de luxo. ela é formada em moda pelo Istituto Europeo di Design, Andressa Salomone (@andressasalomone) é uma das mais paparicadas clientes das marcas de luxo internacionais. Apaixonada por moda tem mais de uma dezena de cachorros batizados com nomes de ícones, como Birkin (a bolsa Hermès), Miuccia (Prada) e Dior, conta com uma valiosa coleção de bolsas de grife, além de itens de colecionador, como uma prancha de surfe Chanel. Não à toa é convidada de honra das marcas que consome.

Camila Coutinho

Blogueira de moda, Camila Coutinho (@camilacoutinho) começou o blog Garotas Estúpidas em 2006, quando ainda era estudante de moda. De lá para cá, a pernambucana se consolidou como uma das principais blogueiras de moda do Brasil, acumulando mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram. Com uma linguagem acessível e bem-humorada, Camila ficou conhecida por falar tanto das marcas de luxo quanto das redes de fast fashion em suas postagens.

Costanza Pascolato

Empresária e consultora de moda, ícone da moda brasileira, Costanza Pascolato (@costanzapascolato2g) é um dos nomes mais queridos e influentes da indústria. A empresária e consultora de moda, que veio da Itália para o Brasil aos cinco anos, assumiu em 1987 o comando da Santaconstancia, tecelagem fundada por seus pais na década de 1940. Até hoje, a empresa é uma das maiores do ramo têxtil, e fornece tecidos para alguns dos maiores estilistas do País. Aos 78 anos de idade, Costanza tem 519 mil seguidores no Instagram, assina uma coluna na revista Vogue e mantém também um blog veiculado ao e-commerce Shop2gether.

Daniela Falcão

CEO da Edições Globo Condé Nast. Na moda contemporânea brasileira, a jornalista Daniela Falcão (@danielafalcao1) virou lenda, ‘mitou’. Exigente, obstinada, explosiva e workaholic, Daniela ocupou o posto de diretora de redação da Vogue Brasilpor 10 anos. Hoje é CEO da EGCN e tem sob seu guarda-chuva as revistas Vogue, Glamour, GQ, Casa Vogue e Cidade Jardim.

Erika Jereissati

Vice-presidente de Mix e Varejo do Grupo Iguatemi. A chave do sucesso de qualquer shopping center está no mix de lojas que oferece em seus corredores. Por isso, o Iguatemi faz tanto sucesso em São Paulo e em outras 17 praças no País. À frente desse quebra-cabeça de lojas fundamentais e vitrines desejáveis do grupo Iguatemi está Erika Jereissati.

Gisele Bündchen

Modelo e ativista. É uma das modelos mais importantes de todos os tempos, Gisele Bündchen (@gisele) continua a fazer história em seus mais de 20 anos de carreira. Aposentada das passarelas desde 2015, ela segue fotografando campanhas de moda e filmando para publicidade.

Marina Ruy Barbosa

Atriz e influenciadora. Protagonista da atual novela das sete da Rede Globo, “Deus Salve O Rei”, Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) é a artista da Globo favorita da moda. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram tem grande poder de influência.

Natalie Klein

Fundadora da NK Store. Ela é a mulher à frente da mais importante multimarcas de luxo paulistana (@natalie_klein_duek). Fundou a multimarcas que leva suas iniciais, a NK Store, quando tinha apenas 20 anos. Hoje, 21 anos depois, a loja recém-inaugurada em São Paulo segue com uma seleção apurada de peças para uma clientela em busca de um luxo menos ostensivo.

Deixe seu comentário: