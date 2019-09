Conheça as atrações e os serviços do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Oficialmente, o Acampamento Farroupilha será aberto em 7 de setembro, às 18h, mas neste final de semana já começou a movimentação no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). A montagem dos 340 piquetes será concluída neste sábado (31). A mais importante festa do tradicionalismo gaúcho ocorre de 7 a 22 de setembro e tem expectativa de superar o público do ano passado, que foi de um milhão de visitantes. O tema desta edição é Vida e Obra de Paixão Côrtes, morto em 2018 aos 91 anos.

A prefeitura de Porto Alegre estará presente no Acampamento Farroupilha levando opções de cultura, lazer e serviços para a população. Por meio do programa “Turismo de Galpão”, os visitantes terão a oportunidade de participar de oficinas sobre gastronomia gaúcha, chimarrão e churrasco, além de outras atividades.

O programa é uma iniciativa da diretoria de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) em parceria com o MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). “O Turismo de Galpão oportuniza ao cidadão e ao turista uma experiência única. Vamos promover degustações de alimentos típicos da culinária gaúcha, como o churrasco e o chimarrão. Todas essas opções são para aproximar o turista da nossa cultura regional”, comenta o diretor de Turismo e Eventos da SMDE, Leandro Balardin.

Confira abaixo atrações e serviços confirmados:

Linha Turismo

Durante a Semana Farroupilha, o ônibus turístico de Porto Alegre fará parada especial todos os dias no Parque da Harmonia. Os passageiros poderão desembarcar para visitar o espaço, interagir com a cultura gaúcha e reembarcar depois usando a mesma passagem. As partidas serão de hora em hora, das 9h até as 16h, de terça a domingo.

Centro de Informação Turística

O veículo está equipado para receber e orientar o turista que deseja conhecer Porto Alegre. Neste ano, estará à disposição dos visitantes que desejam explorar as atrações do Acampamento Farroupilha.

Caminhada Turística

Neste ano, os visitantes poderão percorrer o Acampamento Farroupilha acompanhados de um guia – que compartilhará informações, histórias e curiosidades sobre o evento e a história rio-grandense. Os pontos de encontro serão à entrada do Parque (entre a sede do Tribunal Regional Federal e a churrascaria Galpão Crioulo) e o piquete da Diretoria de Turismo e Eventos do SMDE, no interior do parque.

Oficinas temáticas

As oficinas ocorrerão em diferentes galpões e a maioria será gratuita. Para participar, os interessados devem se dirigir ao microônibus da Diretoria de Turismo da SMDE, no interior do parque, no Acampamento Farroupilha. A partir do microônibus, os visitantes serão acompanhados por monitores até os piquetes onde serão realizadas as oficinas.

Limpeza Urbana

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) vai atuar na higienização do local. Serão instalados 20 contêineres no interior do parque para o recolhimento dos resíduos orgânicos e do rejeito. A remoção desses materiais será realizada pela coleta automatizada do DMLU, quatro vezes por semana. Os resíduos recicláveis serão coletados por meio de uma parceria da entidade organizadora com uma Unidade de Triagem. Cerca de 40 garis estarão na zeladoria e fiscalização dos serviços de limpeza. Para cobrir os custos com os serviços durante a realização do evento, o MTG repassará R$ 75.795,00 aos cofres públicos.

Meio Ambiente

A Unidade de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade acompanhará as equipes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental nas ações de sensibilização para o correto encaminhamento dos resíduos gerados pelos piquetes. A Equipe de Fauna Silvestre realizou vistoria no Parque de Rodeios para verificar a presença de ninhos de quero-quero. Conforme a bióloga Soraya Ribeiro, não foram localizados ninhos na área utilizada para gineteadas e rodeios.

EPTChê

Cerca de 2 mil estudantes de 38 escolas da Capital, representantes dos ensinos municipal, estadual e particular, realizarão atividades educativas de 2 a 19 de setembro no EPTChê, tradicional espaço da Empresa Pública de Transporte e Circulação no Acampamento Farroupilha. Com apoio da Associação de Funcionários, através do DTG Querência de Tropeiros, o piquete fica localizado na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente ao TRF da 4ª Região. A abertura oficial será na segunda-feira (2), às 10h, com a presença de representantes da Cruz Vermelha e do Samu, entre outros. A primeira atividade ocorre durante a tarde, das 14h às 15h, com a participação de alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Souza Lobo.