Conheça as cidades com pior fama do mundo. O Rio de Janeiro está entre elas

Um levantamento elaborado pelo Reputation Institute, consultoria mundial de gestão de reputação, mostra a percepção do mundo em relação a 55 cidades do mundo. Chama a atenção algumas grandes metrópoles que se destacam negativamente na pesquisa.

Cairo

O Cairo, no Egito, aparece com a pior reputação da pesquisa. Portanto, o ambiente de negócios por lá não é dos melhores.

Rio de Janeiro

Única representante brasileira no ranking da reputação, a imagem do Rio de Janeiro pode ter sido prejudicada pelos relatos internacionais sobre o Zika Vírus e pelos escândalos políticos que há dois anos permeiam o Brasil.

Moscou

A avaliação da reputação das cidades é baseada em uma metodologia composta por um parâmetro emocional, que considera o grau de estima, admiração, confiança e empatia das pessoas em relação à cidade. Moscou, na Rússia, por exemplo, aparece mal avaliada, em 53 posição.

Cidade do México

São levadas em consideração pelo estudo também as percepções sobre três dimensões: Ambiente Atrativo, Governo Efetivo e Economia Avançada, critérios que prejudicam a avaliação de locais como a Cidade do México, no México, que está em 52 posição.

Istambul

Apesar de alto nível de atratividade para turistas, um dos critérios avaliados pela pesquisa, a instabilidade política da capital da Turquia faz com que sua reputação fique em baixa e Istambul está na 51 colocação.

Nova Délhi

Participam da avaliação pessoas pertencentes ao G8 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia) e que declaram familiaridade com as cidades avaliadas. Nova Délhi, sede do governo indiano, é a sexta cidade com pior avaliação por este grupo.

Jerusalém

Os avaliadores consideram que a “beleza” e o “estilo de vida” são aspectos muito importantes para uma cidade. Nesse contexto, Jerusalém, em Israel, deixa a desejar, na opinião da banca. A cidade é a 7 entre as piores avaliadas.

Bangkok

O conjunto de questões como “segurança”, “infraestrutura”, “lideranças respeitáveis”, “avanço tecnológico” e “bom ambiente para realização de negócios” é fundamental para uma percepção positiva sobre uma cidade, de acordo com a pesquisa. Bangkok, na Tailândia, porém, não atende a esses requisitos e figura entre as dez piores reputações do mundo.

Las Vegas

Famosa pela badalação, Las Vegas, nos Estados Unidos, não carrega um bom lastro de reputação para os negócios e aparece como a 9 pior avaliação da pesquisa.

Seul

O estudo mostra também que governo efetivo é a dimensão de maior peso na construção da reputação para as cidades. A capital da Coreia do Sul, Seul, não convence nesse critério e aparece como a 10 pior reputação do mundo. (AE)

