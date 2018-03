Conheça as irmãs Andresen, as bilionárias mais jovens do mundo

Com pouco mais de 20 anos, as norueguesas Alexandra e Katharina Andresen são as mais jovens na lista de bilionários do mundo da revista Forbes. Cada uma delas têm aproximadamente US$ 1,47 bilhão. As informações são do portal de notícias G1.

A Forbes divulgou nesta semana a relação de bilionários de 2018, com base na fortuna estimada dos principais empresários do mundo. No ranking global, as irmãs aparecem na 1.650ª posição.

A origem do dinheiro das irmãs Andresen é a antecipação de herança. Em 2007, o pai Johan Andresen transferiu a propriedade da Ferd, empresa de investimentos da família, para as garotas. Cada uma tem 42% das ações.

Apesar de serem donas da empresa, quem controla a companhia é o pai delas – que manteve a maioria das ações com direito a voto em assembleia de acionistas nas suas mãos.

Ferd é uma empresa de investimento que teve um lucro operacional (antes de impostos e ganhos financeiros) de 3,78 bilhões de coroas norueguesas em 2017, o equivalente a R$ 1,57 bilhões na cotação atual.

Alexandra tem 21 anos e é atleta profissional de hipismo. Ela faz parte do time nacional do esporte da Noruega e recebe patrocínio de marca especializadas no segmento.

As duas irmãs são solteiras e nenhuma delas mora na Noruega. Alexandra é noiva de Joachim Tollefsen, lutador norueguês de MMA, e mora na Flórida, nos Estados Unidos.

Já Katharina, 22 anos, estuda ciências sociais em uma universidade de Amsterdã. Recentemente, ela publicou nas redes sociais que está fazendo estágio na Ernst & Young, consultoria financeira e uma das maiores empresas de auditoria do mundo.

Ela trabalha na área de finanças corporativas, com foco em empresas familiares, e também atua em projetos que envolvem liderança feminina, de acordo com seus relatos no Instagram.

Quando era mais nova, Katharina também cavalgava, mas não seguiu no esporte como a irmã. Nas redes sociais, ela costuma postar foto com amigas e de suas compras. Em uma das publicações, se declara “louca por sapatos” no vídeo em que abre uma caixa de calçados Christian Louboutin.

Topo da lista

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu nesta terça-feira (6) no topo da lista anual das pessoas mais ricas do mundo divulgada pela revista Forbes, com uma fortuna de 112 bilhões de dólares. As informações são da agência de notícias Efe e do portal de notícias G1.

Bezos faturou 39,2 bilhões de dólares no último ano, o maior ganho nesse período registrado pela Forbes, que o destaca em seu artigo como “a única pessoa” que aparece com uma “fortuna de 12 dígitos”.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, que liderou a lista dos mais ricos 18 vezes nos últimos 24 anos, ficou em segundo lugar com um patrimônio de US$ 90 bilhões, US$ 4 bilhões a mais que no ano anterior.

A Forbes afirma que a distância em dólares que separa Bezos e Gates, focado há anos nos trabalhos filantrópicos, é “a mais ampla entre os dois primeiros colocados registrada desde 2001”.

Em terceiro na lista aparece outro norte-americano, o investidor Warren Buffet, com uma fortuna de US$ 84 bilhões; e em quarto lugar está o francês Bernard Arnault, que subiu sete posições e volta a ser o europeu mais rico, com US$ 72 bilhões.

Com US$ 71 bilhões, o criador do Facebook, Mark Zuckerbergm fecha o top 5 dos mais ricos à frente do espanhol Amancio Ortega, fundador da loja de roupas Zara, que perdeu US$ 1,3 bilhão e ficou em sexto lugar, com uma fortuna de US$70 bilhões.

