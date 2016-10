Conheça as mansões de Angelina Jolie e Brad Pitt ao redor do mundo

O anúncio da separação do casal Brad Pitt e Angelina Jolie mexeu com o mundo. Afinal, a dupla sempre foi a sensação do público. Eles já disseram à mídia internacional que irão à Justiça para decidir quem ficará com a guarda dos seis filhos do casal. Estima-se também que ambos tenham uma fortuna de 500 milhões de dólares, segundo analistas financeiros de veículos americanos, incluindo algumas casas e mansões ao redor do mundo. Confira algumas propriedades do ex-casal:

Chateau Miraval – Trata-se de uma casa de campo no interior da França, adquirida em 2008. Com ares de um castelo, a propriedade datada do século 17, de aproximadamente 480 hectares, custou 60 milhões de dólares. Foi ali que Pitt e Angelina se casaram.

Mansão em Nova Orleans – Detentora de cinco quartos, a propriedade americana fica a cinco minutos de caminhada do badalado e histórico Café Du Monde. O casarão foi colocado à venda no ano passado por 5,6 milhões de dólares.

Residência em Los Angeles – Pitt adquiriu a propriedade em 1994, antes mesmo de seu casamento com Jennifer Aniston. A morada de 1,7 milhão de dólares com piscina e jardins paradisíacos era frequentada por Angelina e seus filhos.

Apartamento em Nova York – De acordo com a Variety, Angelina possui uma unidade pequena no famoso The Waldorf Astoria, prédio em Upper West Side, desde 1997.

Mansão à beira-mar – Esta é uma das últimas propriedades adquiridas pelo casal. A mansão, localizada em Port d’Andratx, maior ilha do arquipélago das Ilhas Baleares, na Espanha, custou aproximadamente 14 milhões de dólares. A casa de praia tem oito quartos, duas salas de estar, jardim e piscina distribuídos em 900 metros quadrados.

