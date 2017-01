ConheÃ§a as melhores profissÃµes para quem Ã© criativo

Ser criativo é uma característica desejável em diversas profissões. Quem possui essa qualidade pode se destacar dos demais por enxergar algo que a maioria das pessoas não vê, criar novas soluções para antigos problemas, transmitir ideias de uma forma inusitada, traduzir e provocar emoções a partir de uma obra etc.

É possível exercitar a criatividade em diversos ambientes profissionais, mesmo que timidamente. Ela pode se manifestar através de uma maneira nova de expor os produtos à venda, de uma atividade pedagógica criada pelo professor ou mesmo de uma forma inovadora de apresentar os relatórios de custo de uma empresa.

As pessoas criativas costumam se destacar em qualquer profissão. No entanto, existem algumas carreiras que dependem muito da criatividade – exercitá-la faz parte das atividades diárias. Se você está buscando uma profissão em que possa extravasar toda a sua criatividade, confira a lista a seguir.

Artista plástico

O artista plástico lida com diferentes materiais visuais para criar obras de arte. Ele pode trabalhar com cerâmica, escultura, desenho, fotografia, gravura, pintura, colagem etc. É preciso ter muita criatividade para desenvolver peças únicas e imprimir seu estilo.

Arquiteto

Um bom arquiteto precisa ter noções de estética para criar ambientes que sejam bonitos e, ao mesmo tempo, confortáveis e funcionais. O principal objetivo de seu trabalho é planejar espaços internos e externos. A arquitetura precisa aliar design e arte com engenharia de construção, pois cada ambiente é único e precisa satisfazer as necessidades de quem vai usá-lo. Os arquitetos que possuem uma criatividade bastante aguçada são capazes de planejar espaços que, por sua beleza ou forma inovadora, se tornam verdadeiros marcos ou pontos turísticos.

Designer de games

O designer de games é o profissional que desenvolve jogos eletrônicos para videogames, computadores, celulares e outros dispositivos. Ele conhece todas as etapas de criação de um jogo, como roteiro, cenário, produção de arte, modelagem 3D etc. Além de jogos de entretenimento, o designer de games pode criar ambientes digitais para fins de educação ou treinamento.

Designer gráfico

Um designer gráfico tem como principal objetivo criar projetos de comunicação visual, que podem ser a diagramação de uma revista, a ilustração de um livro, o desenho de um logotipo ou de uma embalagem ou o layout de uma página na internet. Para este tipo de trabalho é fundamental que o profissional seja criativo e consiga traduzir, de forma gráfica, os conceitos e mensagens que seu cliente deseja transmitir.

Estilista

O estilista pode trabalhar com pesquisa de estilos e tendências, criação de modelos de roupas, acessórios, texturas e estampas, definição de figurinos para peças, filmes e novelas, entre outras atividades. Independentemente do ramo de atuação, a criatividade é seu principal instrumento de trabalho e um pré-requisito para entrar nesse mercado.

Publicitário

A essência do trabalho de um publicitário é criar campanhas para divulgar produtos, serviços, ideias e marcas. Para isso, ele precisa compreender qual o público-alvo e o objetivo que determinada empresa quer alcançar com a campanha. O publicitário precisa ter sensibilidade para entender os desejos de seus clientes e muita criatividade para transformá-los em uma propaganda, outdoor, logotipo etc.

Roteirista

O roteirista cria cenas de filmes, novelas, peças teatrais e programas de auditório. É ele quem escreve as falas, determina a posição dos atores em cena e como eles devem se movimentar. É necessário ter muita criatividade para transformar um texto em diálogos e cenas emocionantes.

Comentários