ConheÃ§a as plantas nÃ£o convencionais que sÃ£o alternativa para diversificar a alimentaÃ§Ã£o

O Brasil, considerado uma das maiores potências agrícolas do mundo, conta com uma vasta diversidade de plantas, algumas delas muito comuns na culinária do dia a dia e outras nem tanto. Até agora.

Para diversificar a alimentação, incrementar as receitas e aproveitar a grande variedade de vegetais disponíveis no nosso solo fértil, diversos chefs e profissionais ligados ao mundo gastronômico têm usado as chamadas PANCs (plantas alimentícias não convencionais).

Muitas delas são velhas conhecidas dos brasileiros, mas não são muito usadas na culinária. Já outras não são tão comuns e são conhecidas apenas em nichos específicos.

Veja abaixo algumas das PANCs e saiba como começar a utilizá-las na sua dieta:

Lírio-do-brejo

Muitos não o conhecem, mas o lírio-do-brejo é um dos parentes do gengibre e possui lindas flores brancas que podem ser consumidas cruas ou em receitas mais elaboradas (até mesmo geleia!). A raiz, que possui um odor forte e característico, é utilizada em receitas para substituir o gengibre.

Taioba

A taioba é uma das plantas preferidas dos adeptos das PANCs, e seu uso já é bastante difundido. Ela possui folhas grossas e bem verdes, que podem ser cortadas e refogadas, assim como a couve, ou podem incrementar uma receita, como bolinhos empanados. A dica no preparo da taioba é sempre usá-la cozida, pois crua pode pinicar a boca.

Peixinho-da-horta

Essa é uma planta, além de linda, muito saborosa. Suas folhas possuem um leve tom cinzento e uma textura aveludada, mais grossa, sendo ótimas para serem consumidas empanadas e fritas. O sabor lembra o gosto típico do peixe – por isso, o nome peixinho-da-horta.

Malvavisco

As flores do malvavisco possuem uma tonalidade vermelha e sempre são encontradas em formatos mais fechados. Elas podem ser consumidas cruas, como ornamentos em saladas, ou também como a couve, picada e refogada. O malvavisco lembra muito o hibisco e também pode ser consumido como chá.

Capuchinha

A capuchinha é uma das queridinhas dos cozinheiros que desejam arriscar um novo sabor na cozinha. Tanto a flor quanto as folhas podem ser aproveitadas na culinária, seja como ingrediente principal ou como ornamento para diversos pratos. As folhas possuem um sabor mais amargo, que lembra a mostarda, e as flores têm um gosto semelhante às alcaparras.