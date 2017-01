Quem é tímido tem que lidar com pequenos desafios diários. Atividades que parecem comuns às pessoas tendem a ser um pouco mais difíceis para quem é mais reservado. Contudo, timidez nunca foi problema para o exercício de certas profissões – e pode até ser uma característica positiva. Muitos preferem trabalhar em casa ou em ambientes mais calmos, e tendem a procurar profissões que permitam adotar um estilo de vida mais introvertido.

Pensando nisso, conheça algumas profissões que mais se adequam às pessoas tímidas e suas diversas formas de trabalhar.

1. Programador de Software

Por ser uma atividade que lida com tecnologia de ponta, muitos programadores nem precisam estar presentes fisicamente na empresa para fazer o seu trabalho. Eles projetam, desenvolvem, analisam e implementam sistemas e programas computacionais para as mais diversas aplicações. É excelente para quem prefere trabalhar em ambientes calmos. Além disso, é uma atividade que exige pensamento lógico e concentração para ser desenvolvida.

2. Tradutor

O tradutor é responsável por transpor documentos e publicações de uma língua para outra. É uma atividade que exige pesquisa e precisão vocabular, para que o sentido original do texto não se perca. Em outras palavras, ele precisa de paz e tranquilidade para fazer seu trabalho e, por isso, é também uma profissão ideal para os mais reservados.

3. Biblioteconomista

O bibliotecário organiza informações usando técnicas de classificação e catalogação. É uma espécie de administrador de dados, processando e disponibilizando materiais para uso do público e da organização para a qual trabalha. Uma das funções mais comuns do biblioteconomista é indexar livros em bibliotecas. É um serviço que exige concentração, calma e afinidade com tecnologia.

4. Designer gráfico

Projetar, desenhar e pensar em peças gráficas exige concentração e inspiração. O design é uma profissão que pode ser desenvolvida tanto em equipes tradicionais, alocadas em empresas, quanto por autônomos. Dependendo do perfil do trabalho, a atividade pode tranquilamente ser desenvolvida a distância. Ou seja: é um prato cheio para os tímidos de plantão.

5. Museólogo

O museólogo trata da conservação, organização e promoção de acervos históricos, artísticos, científicos e culturais. A atividade envolve pesquisa, leitura e investigação de documentos, peças e coleções. Em muitos casos, é um trabalho que se desenvolve em equipes pequenas e em ambientes tranquilos.

6. Artistas visuais

Muitos artistas visuais trabalham de forma mais reservada, em seu atelier, fazendo suas atividades diárias de investigação, busca de referências artísticas e produção (pintura, escultura, videoarte etc.). É um trabalho que exige concentração e dedicação.

7. Escritor

Materializar experiências, sentimentos e ideias em um texto é a função principal de um escritor. É, essencialmente, um trabalho criativo, que exige concentração e sossego. Pessoas tímidas se dão bem como escritores porque é uma oportunidade de demonstrar suas percepções de mundo sem ter que se expor tanto.

8. Revisor

Revisão é uma dessas atividades que permitem aos seus profissionais ajustarem o trabalho ao seu tempo e sua dinâmica de vida. A principal atividade do revisor é analisar textos – trabalhos acadêmicos e publicações em geral – e adequá-los a uma estrutura gramatical correta.

9. Editor de vídeo

Embora o ritmo nos bastidores das emissoras de TV ou dos estúdios de cinema e comerciais seja bastante atropelado, o trabalho de edição de vídeo exige precisão, habilidade e calma. O editor é responsável por adaptar o material bruto de vídeo para o formato desejado, aplicar artes gráficas e definir o que é essencial no material produzido. A sala de edição é quase sempre um mar de tranquilidade comparado ao corre-corre dos bastidores.

