Conheça as regras dos shoppings que aceitam circulação de pets no interior dos estabelecimentos

Está cada vez mais comum encontrar donos passeando com seus cachorros dentro de shoppings, na Capital. A onda “pet friendly” já chegou na maioria dos centros comerciais, em Porto Alegre, mas é preciso estar atento às regras de cada local. Com respaldo na Lei Complementar 694/2012, os shoppings não são obrigados a aceitar a presença dos bichinhos. A Lei apenas regulamenta o trânsito de animais de estimação em locais privados, como lojas ou shoppings centers, caso aceitem a circulação.

A norma comum à todos os estabelecimentos é quanto à circulação dentro de áreas de alimentação, o que segue as normas da Vigilância Sanitária, não sendo permitido acessar o local com os pets.

Conheça as regras de cada shopping:

BarraShoppingSul

É permitida a circulação de pets desde 2018 e todos os portes de cães estão liberados para o passeio, desde que na coleira. Além disso, os maiores precisam estar de focinheira.

Rede Bourbon Shopping

A rede Bourbon autoriza a entrada e circulação de cães de pequeno e médio porte, porém, eles precisam estar na guia. Além disso, gatos, coelhos, aves e outros animais domésticos também podem entrar nos empreendimentos, desde que dentro de suas caixas ou bolsas de transporte.

Já o acesso às lojas segue o critério de cada lojista, sendo que os estabelecimentos que permitem a entrada estão identificados com o adesivo Pet Friendly. Fique atento! O ingresso dos pets não é autorizado nos supermercados, em cafés e em farmácias.

Importante ressaltar que algumas raças não tem permissão para a entrada, como akita, american pit bull terrier, american staffordshire terrier, doberman, dogo argentino, dogo alemão, fila brasileiro, pastor-alemão, pastor-belga de malinois, rhodesian ridgeback e rottweiler – consideradas raças de guarda.

Moinhos Shopping

Entrada e circulação permitida desde 2018, porém, assimi como a rede Bourbon, não é autorizada a circulação em cafés e farmácias.

Paseo Zona Sul

Os pets são permitidos desde a inauguração do local, em 2010, mas todos os cães devem ser conduzidos pela guia. Além disso, raças maiores ou reconhecidamente ferozes devem portar focinheiras.

Praia de Belas Shopping

Desde 2018, o shopping passou a receber os animais com mais frequência e, por isso, criou normas de convívio. Para transitar pelo local, os animais de estimação devem estar sempre na guia ou no colo de seus tutores. Não há restrição de raça ou porte, desde que sejam identificados como dóceis e de fácil convívio com outras pessoas ou animais.

Rua da Praia Shopping

Cães de pequeno porte são permitidos, desde que levados em um carrinho ou no colo.

Shopping Iguatemi

A circulação de animais de pequeno porte é permitida desde 2017, mas os bichinhos devem estar usando coleira. Assim como outros centros comerciais, a permissão para o ingresso dos pets nas lojas fica a critério de cada lojista. Os cães-guia têm circulação livre, independente do porte.

Shopping João Pessoa

Liberada a circulação de cães e gatos de pequeno e médio portes. Eles devem utilizar coleira e precisam ser carregados no colo nas escadas. Na praça de alimentação, sanitários e fraldários só têm acesso liberado aos cães-guia.

Shopping Total

Permitida a circulação de cães de pequeno e médio porte na guia ou sacola, mas cães de grande porte não são permitidos, exceto os cães-guia.

