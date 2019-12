Tecnologia Conheça as táticas usadas por curiosos para ver um perfil privado no Facebook

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Uma tática para ver um perfil privado no Facebook consiste em criar contas com informações falsas (Foto: Reprodução)

Se você deixou o seu perfil privado no Facebook para impedir que curiosos tenham acesso às suas fotos, posts, vídeos, entre outras informações, saiba que existem táticas que podem permitir o acesso à sua página mesmo assim. Por isso, vale a pena conhecê-las para se proteger ainda mais contra stalkers indesejados.

Perfis falsos

Uma tática para ver um perfil privado no Facebook consiste em criar contas com informações falsas. É possível que stalkers, no auge de sua curiosidade, criem perfis fakes com a finalidade de ter total acesso às suas informações pessoais. A fim de te convencer ainda mais a adicioná-los, é possível que esses curiosos finjam ter interesses semelhantes aos seus, idade próxima, fanpages em comum, entre outras características chamativas.

Para administrar melhor suas solicitações de amizade, é possível restringi-las em suas configurações no Facebook. Você pode alterá-las na seção “Privacidade”.

Além disso, você pode ocultar sua lista de amigos, páginas curtidas, interesses, entre outros detalhes pessoais para evitar que stalkers tentem ver seu perfil privado no Facebook.

Caso você tenha certeza de que um perfil que lhe enviou uma solicitação de amizade é fake, denuncie-o ao Facebook.

Roubo de senha

Uma prática um tanto quanto comum para ver um perfil privado consiste em roubar a senha de seu dono. Muitas vezes, é necessário conhecer programas específicos para fazer isso, o que significa que hackers podem estar envolvidos na prática.

No entanto, caso o curioso seja alguém próximo a você, é possível que ele simplesmente adivinhe sua senha. Por isso, evite utilizar coisas muito óbvias em seu código, como data de nascimento, nome, entre outras. Prefira sempre utilizar senhas mais longas e com caracteres especiais, como @, #, *, entre outros.

Outra dica muito importante para evitar que pessoas tentem ver seu perfil privado consiste em jamais utilizar a mesma senha em diversas redes sociais. Isso pode impedir que o mesmo hacker tenha acesso a todas elas e encontre ainda mais informações sobre você. É possível usar o site Have I Been Pwned para verificar se sua senha já foi exposta em algum lugar da internet.

Adicionar amigos dos amigos

Também é possível ver um perfil privado no Facebook adicionando amigos em comum, uma vez que nem todas as publicações são completamente restritas. Posts nos quais você tenha marcado um amigo, por exemplo, podem ser vistos pelos contatos dele. Por isso, caso haja alguma dúvida de que suas informações pessoais estejam sendo visualizadas por terceiros, mantenha todos os seus posts restritos somente às pessoas adicionadas na sua lista de amigos.

Aplicativos com spywares

Um hacker mais motivado pode usar até mesmo de spywares para ver seu perfil privado no Facebook. Eles são instalados diretamente no celular ou computador do dono da conta e são capazes de monitorar as atividades on-line e repassá-las a curiosos.

Uma característica que torna os spywares ainda mais perigosos consiste em seu silêncio, uma vez que eles são difíceis de detectar.

Para evitar que suas informações e seu perfil sejam expostas, evite a todo custo fazer downloads em sites desconhecidos ou clicar em links suspeitos. Isso porque os spywares podem ser baixados no computador através dessas duas ações. Além disso, sempre mantenha seu antivírus com as definições de segurança em dia e realize varreduras diárias ou periódicas.

