Conheça as universidades estrangeiras que oferecem bolsas de estudo

A maioria das pessoas parecem entender os benefícios que uma bolsa de estudos no exterior pode trazer, no entanto, repetir o que se pode ganhar com uma experiência internacional nunca é demais. Parece clichê, mas você definitivamente expande a sua mente quando participa de um programa de bolsas de estudos no exterior. Instituições de ensino nos Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia tornam a experiência acadêmica internacional um sonho possível. Saiba mais.

Para a professora Lina Sena, coordenadora da Assessoria para Assuntos Internacionais da Unifor (Universidade de Fortaleza), a iniciativa de dar ajuda de custo para mulheres que estejam envolvidas em questões sociais e possam se especializar com o mestrado ou doutorado em uma universidade estrangeira é uma possibilidade de abrir ainda mais os seus horizontes e batalhar por direitos. “Nós, da Universidade de Fortaleza, procuramos divulgar essas possibilidades para que as pessoas tenham conhecimento e procurem conquistar esse diferencial”, declara.

American Association of University Women (AAUW), nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a oportunidade é na American Association of University Women (AAUW), que recebe inscrições até o próximo dia 15 de novembro e oferece cinco bolsas de estudo voltadas para mulheres que desejam cursar uma pós-graduação, mestrado ou doutorado em tempo integral em instituições americanas. Segundo o site oficial da AAUW, a preferência é dada às candidatas que trabalhem em prol da igualdade de gênero, seja em sua carreira profissional ou em atividades comunitárias. As estudantes devem ter desempenho acadêmico exemplar e perfil de liderança em sua área de atuação, como negócios, academia e indústria.

George Washington University, nos Estados Unidos

Ainda nos Estados Unidos, a George Washington University oferece cinco bolsas para doutorado e fellowship com duração de três anos para mestrado. O foco da iniciativa são estudantes que serão líderes em suas áreas de atuação, quando voltarem aos seus países de origem. As bolsas oferecidas cobrem despesas com anuidade, mas as pessoas selecionadas devem arcar com outros gastos de manutenção no país. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro de 2019.

Universidade de Cambridge, na Inglaterra

Fora do continente americano, a Inglaterra oferece bolsa em sua Universidade de Cambridge, com prazo de até 5 de dezembro deste ano para inscrições. São 90 bolsas de estudo, divididas em PHD com três anos de duração, mestrados de dois anos, MBA e Pós Graduação de um ano de duração, com exceção de Medicina. O programa de bolsas é da Gates Cambridge Scholarship, financiado pela Bill & Melinda Gates Foundation. Deve ser providenciada uma carta de Motivação, carta de recomendação, enviar o formulário online, realizar teste de proficiência GMAT ou GRE, para cursos de PHD, é necessário encaminhar projeto de pesquisa.

Universidade de Massey Business School, na Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, a Universidade de Massey Business School oferece bolsas que podem chegar a 15 mil dólares neozelandeses, no caso de graduação, e 10 mil, para pós. O valor cobre, portanto, uma parte da tuition, que costuma chegar a 30 mil dólares. Para ser elegível, é necessário aplicar para um dos cursos da Massey Business School, ou seja, contabilidade, aviação, marketing, economia e administração. Inscrições até o dia 1 de dezembro deste ano.

Já na universidade australiana, que recebe inscrições até o dia 15 de novembro, os candidatos interessadas podem ser de qualquer idade que tenham diploma de ensino superior. Devem realizar ainda o teste de proficiência (TOEFL ou IELTS). Antes de mais nada, porém, os candidatos devem ser aceitos por uma universidade australiana em alguma das modalidades do programa para que são concedidas as bolsas Endeavour, como a Postgraduate, Research ou Executive.

Postgraduate

As bolsas são para estudos completos de mestrado de até dois anos ou de doutorado de até quatro anos.

Research

Bolsas Endeavour para pesquisa de curto prazo (de quatro a seis meses) de pós-doutorado, ou dentro de um programa de mestrado ou doutorado iniciado no país de origem. Ao todo, são até 24.500 dólares de apoio financeiro. Vocational Education and Training (VET). As bolsas oferecidas são para desenvolvimento de habilidades ocupacionais ou relacionadas ao trabalho em cursos técnicos de até dois anos e meio. Ao todo, são até 131 mil dólares.

Executive

Oferece bolsas para profissionais em níveis avançados de suas carreiras que queiram uma oportunidade para desenvolvimento profissional, estágio executivo ou visita técnica de até quatro meses na Austrália. Esta é a única modalidade de estudo que não requer curso de graduação completo. Ao invés disso, o candidato precisa comprovar relevância profissional.

Deixe seu comentário: