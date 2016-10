Conheça as vantagens de utilizar o novo aplicativo de mensagens do Google

O Google lançou o aplicativo de mensagens Allo, com o qual espera conquistar, com funções de inteligência artificial, espaço em um mercado já saturado. A novidade terá de lutar para conquistar um espaço frente a pesos pesados do setor como Snapchat, WhatsApp e Messenger.

Segundo o gigante da web, o aplicativo está disponível para smartphones com sistema Android e iOS, da Apple. “O Google Allo pode ajudar vocês a antecipar, a encontrar informações, a se expressar com mais facilidade em suas conversas. E quanto mais você utiliza, mais ele melhora com o tempo”, afirma a empresa.

O gigante americana da internet destaca as funcionalidades “inteligentes” do aplicativo: propõe de maneira antecipada respostas a uma mensagem em razão do contexto e do “estilo” da conversa do usuário – por exemplo, se é adepto dos “emojis”.

Também consegue reconhecer uma foto e propõe observações adaptadas. O Allo permite ainda um acesso antecipado ao assistente virtual do Google (o serviço Google Assistant) para executar de maneira mais rápida algumas tarefas. Além disso, como outros aplicativos, permite modificar o tamanho dos emojis ou incluir “etiquetas” para personalizar as conversas.

O Allo foi apresentado em maio pelo Google, ao mesmo tempo que outro aplicativo de chamadas de vídeo para celulares, o Google Duo, que funciona desde agosto.

Ao apresentar sua versão mais recente do seu sistema operacional, o iOS 10, a Apple reforçou o seu próprio aplicativo de mensagens para tentar recuperar o terreno perdido para os rivais.

Sem criptografia.

O aplicativo não usa criptografia, como o rival WhatsApp, porque fornece informações ao Google na hora das buscas. No entanto, o Allo também tem uma preocupação com a privacidade do usuário.

O mensageiro tem um modo incógnito, com bate-papo anônimo, que apaga os dados dos servidores do Google e dos celulares dos participantes quando a conversa é fechada. Ainda é possível escolher por quanto tempo essas mensagens ficarão disponíveis.

Resposta garantida.

Além disso, o Google Allo permite enviar e receber mensagens, mesmo quando o destinatário não possui o app instalado. Para conseguir essa façanha, o recurso utiliza os servidores do Google para enviar SMS para o celular do contato que não é usuário do Allo, gratuitamente.

O mais interessante é que o usuário que não possui o app pode responder a mensagem recebida, como se estivesse usando um mensageiro normal. A função é incomum entre os mensageiros e não está disponível em apps como WhatsApp e Telegram.

Por enquanto, o chatbot do Google Allo não está disponível em português, o que compromete seu desempenho, mas a empresa promete, em breve, suporte ao idioma. Outra promessa para o futuro é a conversão de mensagens em SMS para os usuários que não têm o aplicativo instalado. (Folhapress e AG)

