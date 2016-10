Conheça cinco pousadas incríveis em Fernando de Noronha

Se você pensa em conhecer o arquipélago paradisíaco Fernando de Noronha, em Pernambuco, uma coisa é certa: você vai precisar de muito planejamento e também de certo investimento. Isso porque o local é um dos destinos mais caros do País – e um dos mais incríveis.

No entanto, com organização e paciência tudo é possível. Confira uma lista com as cinco melhores pousadas de Fernando de Noronha para quem quer curtir um momento especial e, de quebra, descansar no melhor estilo.

Pousada Maravilha.

A Pousada Maravilha é uma das melhores opções quando o assunto é hospedagem de luxo. O local conta com uma incrível piscina de borda infinita, além de um SPA e um restaurante de alta gastronomia. Vale destacar que os quartos são divididos entre bangalôs e apartamentos de luxo.

Valor – 2 mil reais (diária) para o casal com café da manhã.



Pousada do Zé Maria.

Conforto e requinte com simplicidade. Uma das mais tradicionais e famosas pousadas de Noronha tem infraestrutura com quartos bem equipados, mas sem exageros e luxos. A decoração rústica dá o toque final ao cenário.

Valor – 980 reais (diária) para o casal com café da manhã.

Pousada Teju Açu.



A pousada fica próxima à Praia da Conceição e possui um clima rústico incrível. Seus quartos são cuidadosamente mobiliados para oferecer aos visitantes uma experiência confortável em meio a um cenário paradisíaco. Quem quer uma opção de hospedagem em que não precise se preocupar com absolutamente nada, o local é o destino certo.

Valor – Sob consulta.

Solar das Andorinhas.

É ideal para quem quer ter um atendimento personalizado e sem muitos hóspedes: o local conta com poucos quartos. Localizada a 5 minutos da Vila dos Remédios, a pousada chama atenção por sua vista panorâmica do mar e da paisagem de Noronha.

Valor – 560 reais (diária) para o casal com café da manhã.

Maria Bonita.

Mais novo investimento do ator Bruno Gagliasso, a pousada já possui 70% de lotação para o Réveillon 2017. O local conta com dez quartos e piscina assinada pela arquiteta Joia Bergamo.

Valor – Sob consulta.

