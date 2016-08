Conheça cinco robôs que você adoraria ter em casa para ajudar nas tarefas

Se você procura um robô com funções inteligentes, pode encontrar modelos para entretenimento e tarefas domésticas da casa. Os equipamentos “de estimação” prometem agradar a todos os gostos.

Algumas opções já estão à venda ou podem ser encomendadas por usuários brasileiros. Curioso para conhecer mais? Então confira a lista a seguir.

Zenbo.

O mini robô com rosto quase humano é a aposta da Asus para os usuários. Ele parece um personagem de filme de animação. O modelo oferece funções que ajudam em tarefas domésticas, como na elaboração de receitas, faz ligações, pesquisa on-line e consegue até se conectar com outros dispositivos, como TVs e portas eletrônicas. O robô também pode ser usado para segurança da casa e de pessoas. O lançamento ainda não tem data certa, mas a Asus mostrou interesse em trazê-lo para o mercado brasileiro. O preço fica em 599 dólares (cerca de 1.940 reais).

BB-8.

O BB-8 é o robô de estimação ideal para quem é fã de “Star Wars”. O modelo é voltado mais para a diversão e se locomove “rolando” pela casa. Ele responde aos comandos de voz do usuário e é equipado com sons semelhantes aos do personagem. O preço do robô fica a partir de 2.200 reais no mercado nacional.

Domgy.

Já o robô de estimação Domgy ajuda no dia a dia de seu dono. Ele interage com comandos de voz e a ideia futura no projeto é dar suporte para cerca de dez idiomas. Quando o assunto é entretenimento, o modelo é capaz de brincar com crianças, com jogos educativos, mas também serve para segurança da casa e marca áreas de risco para crianças. Por enquanto, ele ainda não tem preço, mas a previsão é de que possa ser encomendado via site de compra coletiva ainda este ano.

Cozmo.

O Cozmo é um robô super compacto fabricado pela Anki. O destaque é que o dispositivo reconhece seu dono, via inteligência artificial, e pode ser usado para entretenimento de crianças. O modelo oferece um visual inspirado em filmes de animação da Disney e Pixar, em um formato de “trator”. O Cozmo custa 159 dólares (aproximadamente 515 reais), tem previsão de lançamento para outubro e, por enquanto, faz entregas apenas nos Estados Unidos.

Miposaur.

O robô com o visual jurássico é projetado com funções divertidas para brincadeiras, como para dançar e caçar bolas. Equipado com sensores de movimentos, responde a até dez comandos de ações a distância, o que permite girar, mudar de posição e parar, por exemplo, tudo sem precisar tocar no robô. O modelo é acompanhado por um aplicativo de celular que controla algumas de suas atividades. Custa 99 dólares (cerca de 320 reais) na loja on-line da WowWee com entrega no Brasil pagando uma taxa de envio de 133 dólares (433 reais).

Comentários