Conheça dez alimentos que ajudam a prevenir o câncer

Além de nutrir o corpo e dar energia, consumir os alimentos adequados também é uma maneira natural de se proteger contra algumas doenças, como o câncer. Segundo o dr. João Merheb, nutrólogo do Hospital São Lucas Copacabana, os nutrientes, as vitaminas e os minerais encontrados em algumas frutas, verduras, legumes, grãos e carnes têm ação benéfica para o organismo, diminuindo as chances de que esse tipo de patologia se desenvolva. Confira a seguir dez exemplos de alimentos que ajudam a prevenir o câncer.

Brócolis

Graças à quantidade do fitoquímico sulforafano, que preserva as células sadias e destrói possíveis mutações cancerígenas, os brócolis previnem, principalmente, o câncer de mama e de próstata.

Chá verde e preto

Além de saborosos, os chás verde e preto, entre seus muitos benefícios, contêm polifenóis do tipo catequina, que ajudam na prevenção do câncer de bexiga, pulmão e próstata.

Chocolate amargo

Quem não resiste a um chocolatinho depois do almoço ou em um dia chuvoso, não é mesmo? A boa notícia é que a versão amarga desse doce também ajuda a cuidar da saúde.

“O chocolate que tem grande quantidade de cacau, como os 70% e com porcentagens maiores, também contém polifenóis catequinas, que eliminam as mutações celulares que originam o câncer”, afirma o especialista.

Cenoura

Segundo o dr. Merheb, o betacaroteno, além de ter ação antioxidante, também previne o desenvolvimento de câncer de pulmão.

Feijão

Queridinho dos brasileiros, o feijão também é aliado na saúde. Suas isoflavonas e genisteína previnem a mutação cancerígena nas células sadias, diminuindo as chances de desenvolvimento do câncer de mama, colo do útero, estômago, pulmão, próstata, cólon e reto.

Gengibre

Rico em substâncias que previnem o câncer de mama, estômago, pâncreas e cólon, o gengibre contém 6-shogaol e gingerol, que contribuem para a dissolução das células cancerígenas.

Frutas ricas em vitamina C

Muitos benefícios da vitamina C são conhecidos, como melhorar a imunidade e diminuir o estresse, mas a prevenção de diversos tipos de câncer, principalmente de estômago, também está entre seus trunfos. Essa vitamina é encontrada, sobretudo, em frutas como abacaxi, goiaba, laranja, limão e caju.

Frutas vermelhas e roxas

São muitos os tipos de câncer que as frutas vermelhas e roxas, como o morango, a amora, a uva preta e a framboesa, podem evitar, como o de esôfago, boca, estômago e pâncreas. Segundo o dr. Merheb, isso acontece porque as frutas dessas cores são ricas em um tipo de flavonoide chamado antocianina, que previne a doença.

Peixes

O ômega-3, presente em alguns tipos de peixe, como o atum, a sardinha e o salmão, ajuda na prevenção de diversos tipos de câncer.

Tomate

Graças a sua grande concentração de licopeno, um antioxidante que ajuda a reparar os danos que os radicais livres causam nas células, o tomate, assim como a melancia e a goiaba, é um ótimo aliado na prevenção do câncer de próstata e mama.

