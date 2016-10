Conheça dez coisas bizarras que você pode encontrar na Austrália

AAustrália é o sonho de consumo de muitos viajantes que desejam encontrar cenários belíssimos e qualidade de vida. Mas além de metrópoles desenvolvidas, praias paradisíacas, desertos e montanhas, quem viaja para lá também precisa estar preparado para encarar alguns percalços característicos desse gigantesco país da Oceania. Confira dez peculiaridades dessa terra repleta de belezas.

Tempestades em Sydney.

Não é qualquer chuvinha. Comuns no verão, as tempestades que afetam Sydney são assustadoras, e criam um cenário de nuvens que beira o apocalíptico. Apesar disso, a boa infraestrutura da maior metrópole australiana impede que aconteçam grandes danos.

Tempestade de areia.

Achou estranho as nuvens de chuva? Então imagine acordar e se deparar com um cenário totalmente avermelhado, graças a uma tempestade de areia. O fenômeno é muito comum até nas maiores metrópoles do país (incluindo Sydney), e é ocasionado pelos ventos fortes que sopram da região desértica do país (também chamada de Outback).

Chuva de aranhas.

Se nuvens apocalípticas e tempestades de areia não são suficientes para lhe assustar, então o que falar das chuvas de aranhas? Acredite se quiser, mas isso é comum na Austrália. Na verdade, trata-se de um fenômeno de migração de aranhas, normalmente também causado por fortes ventos. O resultado é um “mar” de teias que pode cobrir uma cidade inteira.

Mar de caranguejos.

Isso pode acontecer se você viajar para as Ilha Christmas, arquipélago próximo ao território da Indonésia. Por lá, todos os anos, milhões de caranguejos vermelhos saem de suas tocas e atravessam montanhas para chegar até o litoral, onde depositam seus ovos. O fenômeno cria um verdadeiro mar vermelho, com aproximadamente 100 milhões de crustáceos na ilha. Achou que via muitos caranguejos nas praias do Nordeste, né?

Ver animais gigantes na porta da sua casa.

Imagine voltar para casa e encontrar esse lagarto gigante pendurado na parede da sua casa? Sim, isso é um lagarto, e não um jacaré. Esse fato bizarro aconteceu na cidade de Thurgoona, em Nova Gales do Sul, a cerca de 550 quilômetros de Sydney.

Ver animais bizarros em todos os lugares.

Quanto mais isolado e selvagem for o lugar, maior a possibilidade de encontrar um bichinho esquisito perto.

Ver animais gigantes na sua cama.

Às vezes, o animal não pede nem autorização para entrar na casa. Uma australiana de Queensland registrou o momento em que encontrou uma cobra de 5,2 metros de comprimento “relaxando” em sua cama. A Píton chegou a acender uma luz ao esbarrar em um abajur. Pelo menos o lagarto ficou esperando na porta, não é mesmo?

Animais peçonhentos.

Não são poucos! O território australiano abriga algumas das espécies mais venenosas do mundo. Entre eles, o famoso e bizarro ornitorrinco (apenas os machos são venenosos), as cobras, aranhas, e até as águas-vivas! A mais perigosa é a vespa-do-mar, que habita quase toda a costa australiana, e costuma aparecer entre novembro e abril.

Animais feios.

Como se não bastasse abrigar os mais peçonhentos seres, a Austrália também é o habitat natural do animal mais feio do mundo. O “blobfish” (ou “peixe-gota”, na tradução livre) é um animal gelatinoso que lembra, ligeiramente, um rosto de um ser humano de idade avançada.

Se apaixonar pelo país.

Esse é o principal risco que os turistas correm ao viajar para a Austrália.

Comentários