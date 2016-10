Conheça mães e filhas que provam que beleza e talento estão no sangue

Filhas de mulheres que foram (e ainda são) ícones, as “it girls” do momento herdaram também a beleza, o estilo e a atitude das mães famosas. Veja as filhas de celebridades que esbanjam personalidade e talento.

Sasha Meneghel Szafir é filha da apresentadora de televisão Xuxa Meneghel com o ator e empresário Luciano Szafir. Apesar de ser filha de famosos, Sasha não demonstra querer seguir os passos dos pais. Ela cursa faculdade de moda na Parson The New School Of Fashion, em Nova York (EUA), e se prepara para assinar a sua primeira coleção de roupas criada em parceria com a Coca-Cola.

Dakota Mayi Johnson é uma modelo e atriz americana. Ela é filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith e neta da atriz Tippi Hedren. Ela teve sua estreia no cinema ao lado de sua mãe na comédia “Crazy in Alabama” e estrela a série “Cinquenta Tons de Cinza”.

Giulia Costa é uma jovem atriz que ingressou na carreira não há muito tempo. Ela é filha de duas importantes figuras do meio artístico brasileiro: o diretor Marcos Paulo, e a também atriz Flávia Alessandra.

Lourdes Maria, filha mais velha da cantora Madonna, é estudante de arte da Universidade de Michigan. Este ano, ela estreou como modelo em campanha do novo perfume da estilista Stella McCartney.

Yasmin Brunet é uma modelo brasileira, mundialmente conhecida por seus trabalhos e beleza. A loira adora usar as redes sociais para compartilhar o que está acontecendo no seu dia a dia. É filha da ex-modelo Luiza Brunet e do empresário Armando Hernandez.

Kaia Gerber é filha de Cindy Crawford com o empresário Rande Gerber. Ela tem tudo para seguir com sucesso os passos da mãe. Além do estilo, a jovem, que também é atriz, já assinou contrato com uma agência de modelos.

