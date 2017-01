Conheça mitos e verdades sobre o banho de sol

O verão começou e é preciso ficar atento ao sol. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. Por isso, confira abaixo o que é mito e o que é verdade sobre a exposição solar.

O protetor solar só deve ser usado em dias de sol: MITO

O hábito de se proteger contra o sol deve ser frequente e contínuo. Os raios solares continuam agindo mesmo em dias de mormaço ou chuvosos. Além disso, luzes artificiais como a do computador também danificam a pele.

Quem quer “pegar uma cor” deve usar bronzeador: MITO

Os bronzeadores têm como função acelerar o processo de bronzeamento. E como os raios UVA e UVB são altamente cancerígenos, nenhum tipo de bronzeador é recomendado.

Negros, mulatos e pardos também precisam usar protetor solar: VERDADE

Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios, o protetor ainda se faz necessário por quem quer manter a saúde e a beleza da pele negra. Os cuidados devem ser os mesmos que se tem com a pele clara, com o uso de fator 30 ou maior.

Passar o protetor solar e entrar na água: MITO

É muito importante seguir as instruções da embalagem e aplicar o produto de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol ou de entrar na água.

Reaplicar o protetor após mergulhar: VERDADE

Um produto eficaz para proteção de queimaduras deve ter FPS 30, no mínimo, e ser reaplicado a cada 2 horas, ou após cada mergulho.

CUIDADOS COM OS CABELOS

No verão os cabelos recebem mais sol e, por vezes, também sofrem com a ação do cloro existente nas piscinas, o sal do mar, o vento e outros agentes nocivos. Para isso, a dermatologista Anna Cecília Andriolo, especialista em tricologia (estudo dos cabelos e pelos) ensina como cuidar bem dos fios para que se mantenham hidratados e com saúde.

Primeiro é necessário proteger os fios dos raios UVA e UVB com protetor solar específico para os cabelos e chapéu ou algum acessório que diminua o contato direto com os raios solares.

Lavar os cabelos todos os dias pode, sim. Mas não se deve dormir com os fios molhados. Ao contrário do que se diz, é melhor que o cabelo seja lavado todos os dias a ficar com o couro cabeludo oleoso.

Também não é indicado prender os cabelos quando os fios não estiverem completamente secos. Após a lavagem, os cabelos ficam mais frágeis, podendo ocorrer a quebra quando são presos.

Aposte em uma linha de produtos específicos para o verão, com xampu, condicionador e máscara, sem esquecer do leave-in, que forma uma película protetora, todas as vezes que for ficar exposto ao sol ou tomar banho de mar ou piscina.

Após mergulhar no mar ou na piscina, enxague os fios com água normal para retirar o sal e os produtos químicos. Se for ficar em lugares que não possuem duchas, adicione à bolsa uma garrafinha de água para lavar os cabelos.

Evite ficar muito tempo embaixo do sol, principalmente entre 10h e 16h, quando ele está mais intenso.

Faça hidratação com frequência nos cabelos. Se possível, uma vez por semana. Caso esteja viajando e não tenha tempo, realize o procedimento quando retornar. (AE)

