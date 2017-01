Conheça o bilionário árabe que possui uma frota de carros luxuosos banhados a ouro

As curiosidades e peculiaridades culturais dos países do Oriente Médio costumam dar o que falar. Mas as excentricidades dos bilionários lá das bandas do Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes chamam ainda mais atenção. E além de seus rios de “petrodólares”, a maior parte dos ricaços daquela área tem outra característica em comum: a paixão por carros.

Um deles, no entanto, é inconfundível: o saudita Turki Bin Abdullah. Ele lotou um avião da Qatar Airways com sua frota de superesportivos e modelos de luxo e os levou até Londres (Inglaterra). E por que seria inconfundível, já que tantos endinheirados de lá ostentam carros? Simples: todos os de Bin Abdullah são “de ouro”.

Carros do bilionário saudita são de ouro (foto: reprodução)

Segundo a imprensa britânica, a cor é obtida por meio de uma tinta especial, feita com pigmentos à base de ouro. E, se a cor dos carros é de gosto discutível, as escolhas do árabe são inquestionáveis. A coleção vai desde esportivos como o Porsche 918 Spyder e o Lamborghini Aventador Roadster até modelos de alto luxo como o Rolls-Royce Phantom Coupé. Vale ainda destaque para o Mercedes-Benz G63 AMG de seis rodas.

E Turki Bin Abdullah não é o único a brincar de levar carros para Londres. A capital britânica virou o destino favorito dos bilionários árabes. Há até outras companhias aéreas, além da Qatar Airways, oferecendo o serviço. O custo médio equivale a mais de 100 mil reais por carro. (AG)

