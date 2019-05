Conheça o bilionário negro que quitou a dívida estudantil de uma turma inteira

O empresário Robert F. Smith, que anunciou que irá pagar as dívidas estudantis dos alunos de uma universidade de Atlanta, é o negro mais rico dos Estados Unidos.

Ele anunciou no domingo (19) que quitaria as dívidas durante a cerimônia de formatura da Universidade de Morehouse, onde a maioria dos alunos é negra.

“Minha família fará uma doação para eliminar suas dívidas estudantis”, disse Smith ao público, segundo a conta da universidade no Twitter.

“Esta é minha classe”, afirmou Smith, que assistiu à celebração para receber um título honorário. “Sei que minha turma vai retribuir”, ajudando a melhorar as vidas de outros americanos negros.

O bilionário foi ovacionado pelos mais de 400 estudantes e seus familiares.

A fortuna dele é estimada em US$ 5 bilhões (R$ 20,5 bilhões) pela “Forbes”. A apresentadora Oprah Winfrey, que frequentemente é citada como a pessoa negra mais rica do país, tem cerca de metade dessa soma, também de acordo com a “Forbes”.

Smith criou, em 2000, um fundo de investimento chamado Vista Equity Partners, que só faz aportes em empresas de softwares. Com cerca de US$ 46 bilhões (R$ 189 bilhões) em carteira, o fundo tem uma média de retorno anual de cerca de 22%.

Bilionário tem origem de classe média

A “Forbes” tem um ranking de autoconstrução de fortuna. Se o bilionário herdou tudo que tem, sua pontuação é baixa. Se ele nasceu pobre e enfrentou dificuldades para se tornar rico, ele tem muitos pontos.

Smith recebeu uma nota 8, de 10, nessa categoria. O bilionário veio de uma família de classe média, mas não enfrentou obstáculos grandes para juntar seu dinheiro.

Ele cresceu em um bairro negro de classe média da cidade de Denver, no Estado do Colorado. Seu pai e sua mãe têm doutorado em educação, segundo o jornal “The New York Times”.

A doação que o bilionário fez aos alunos da Universidade de Morehouse, em Atlanta não foi a primeira: ele já havia feito uma de US$ 50 milhões (cerca de R$ 205 milhões) à Universidade de Cornell, onde ele se formou em engenharia.