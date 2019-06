Conheça o Dollify, app de caricaturas que está fazendo sucesso na internet

Você já deve ter visto alguns amigos com uma caricatura na parte da foto de perfil né? Dollify é o nome do aplicativo que permite você criar um avatar que com a sua aparência. O app foi criado por David Àlvarez e está disponível desde dezembro do ano passado para Android e iOS.

Já sabe como criar seu boneco que virou febre no momento? Basta baixar o aplicativo, e não é necessário realizar algum tipo de cadastro ou conta. Após o download, você pode escolher o modelo feminino ou masculino. Além disso, o usuário pode optar pela cor e corte do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, acessórios, roupas, entre outras diversas características disponíveis. Baixe e divirta-se, crie quantos quiser.

