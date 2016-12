Conheça o gato que salvou seu dono de morrer em um incêndio

Nas últimas semanas, um incêndio no Estado americano do Tennessee deixou ao menos 13 mortos e destruiu quase mil propriedades. Mark Burger, morador de Gatlinburg, não recebeu os avisos de evacuação destinados aos habitantes da cidade; contudo, percebeu outro alerta: seu gato Tiger o salvou do incêndio. “Eu nunca recebi o alerta de evacuação e o fogo parecia longe o suficiente do centro da cidade e dos condomínios nas encostas”, relatou.

Segundo Mark, o gato siamês é normalmente bastante calmo, mas estava inquieto. Ele parecia estar tentando chamar a atenção de seu dono, enquanto olhava para a janela e corria até a porta da casa. “Eu decidi tirar o lixo e aproveitar para ver se um guaxinim estava deixando Tiger nervoso”, disse Burger. “Quando atravessei o quintal, pude ver as chamas na montanha em frente ao meu condomínio.”

Mark acredita que, se não fosse por seu gato, poderia estar entre os feridos ou mortos no incêndio. Depois de detectar o fogo, ele correu para dentro de seu condomínio, empacotou algumas de suas coisas e saiu de carro com Tiger.

