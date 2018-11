Conheça o Luna Intenso, a nova fragrância feminina sensual da Natura

Quando foi lançado, em 2014, Luna trouxe inovação para a perfumaria feminina nacional com o lançamento do chipre brasileiro, uma interpretação inédita que adicionou notas frutais a esse tradicional caminho olfativo.

Agora, a Natura, a Casa de Perfumaria do Brasil, surpreende mais uma vez com Luna Intenso, o primeiro deo parfum da marca Luna, trazendo uma nova fragrância que é a mais marcante e sofisticada da linha.

Intenso, sofisticado e perfeito para ocasiões especiais, Luna Intenso traz uma dose generosa do mais potente e puro patchouli, o Patchouli Heart. Esse ingrediente é trabalhado até atingir o mais alto grau de pureza, como na lapidação de um diamante.

A fragrância ganha ainda mais sensualidade com as notas aveludadas de pêssego e são adicionadas também notas gourmand de vanilla, com notas adocicadas que dão identidade à fragrância. Com isso, Luna Intenso inaugura o caminho chipre brasileiro gourmand na Natura. Luna Intenso exalta os detalhes únicos que diferenciam e embelezam cada mulher. É sensualidade à flor da pele.

Luna Intenso

Chipre intenso. Uma dose generosa do mais potente e puro patchouli combinada a uma seleção única de florais femininos, notas aveludadas e sensuais de pêssego e adocicadas de vanila.

