Conheça o “motorista-astronauta” que deve ir para Marte em um Tesla, um automóvel elétrico

Depois de vender 20 mil unidades do um lança-chamas e ganhar mais US$ 10 milhões com a brincadeira, agora o bilionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla (automotiva) e Space X (foguetes), se prepara para lançar um carro elétrico em direção a Marte – sim, o planeta.

Musk publicou fotos do carro Tesla Roadster, que será o primeiro a ir para o espaço a bordo do foguete Falcon Heavy, num voo marcado para esta terça-feira (6), às 13h30min (horário da Flórida).

Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi o motorista que vai “dirigir” até o planeta vermelho. Pelas fotos, não fica claro se ele tem habilidades especiais ou qualquer inteligência que seja. O que sabemos, com certeza, é que ele parece um manequim com roupas de astronauta.

Também não dá para saber se o chamado “Starman” realmente irá dentro do carro durante o lançamento do foguete, mas tudo indica que sim.

O traje espacial que aparece na imagem é o mesmo que a Space X projetou para os astronautas da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos.

Se tudo der certo, a nave espacial e o Tesla vermelho ficarão orbitando no espaço por “um bilhão de anos”, segundo o bilionário.

Musk, que tem planos de viabilizar a colonização humana em Marte a partir de 2025, não explica se colocar um carro no espaço ajudaria na missão.

O Falcon Heavy e seus 27 motores passaram pelo teste de fogo estático na plataforma de lançamento 39-A, no dia 24 de janeiro deste ano. A SpaceX disponibilizou as imagens do teste em seu canal do YouTube. O Heavy é bem mais poderoso que um Falcon 9; na verdade, é como se fossem três deles acoplados, com 70 metros de altura. Ele é capaz de lançar uma carga de até 57 toneladas, o dobro do Delta IV Heavy da United Launch Alliance, seu rival mais próximo.

Porém, nesse lançamento, o espaço de carga será aproveitado para algo bem diferente do que o Falcon 9 vinha fazendo (abastecendo a Estação Espacial Internacional ou carregando um satélite para ser colocado na órbita da Terra). O curioso sobre essa viagem é que Elon Musk pretende enviar na carga desse foguete nada menos que seu carro Tesla Roadster, na cor vermelha. A excentricidade vai um pouco além: Musk sugeriu que o carro estará tocando a música “Space Odity”, de David Bowie, no momento em que entrar na órbita do planeta vermelho.

Segundo Musk, os voos de teste costumam carregar simuladores de massa em blocos de concreto ou aço, e isso lhe pareceu muito entediante. Assim, resolveu inovar e enviar um carro vermelho, para o planeta vermelho: “nós decidimos mandar algo fora do comum, algo que nos fizesse sentir”. Com certeza, conseguiu chamar atenção.

Apesar de toda a expectativa em torno do lançamento do Falcon Heavy, também foram dados depoimentos alertando que muita coisa pode dar errado. O lançamento é prometido há anos, fala-se nele desde 2013/2014, e o atraso se deve muito a uma explosão que ocorreu de um Falcon 9, na plataforma. Se o Falcon Heavy tiver sucesso em sua partida, ele vai se tornar o mais poderoso foguete a fazê-lo desde o Saturn V, da missão Apollo, que levou astronautas para a Lua.

