Conheça o novo amor de Letícia Spiller

A atriz Letícia Spiller foi flagrada em um passeio romântico em um shopping no Rio de Janeiro. Ela andou pelos corredores de mãos dadas com o uruguaio Pablo Vares de Azevedo, que é músico.

Ele nasceu em Montevidéu e trabalhou com Letícia na peça “Dorotéia”. Aliás, Azevedo já posou juntinho com a atriz durante uma viagem com a equipe do espetáculo em Maceió (AL). Recentemente surgiram rumores de que ela se separou de Lucas Loureiro, pai de sua segunda filha, Stella, de 5 anos. Mas discreta, Letícia evita falar sobre sua vida pessoal.

