Conheça o robô que a China vai enviar para explorar o planeta Marte

A China divulgou as primeiras imagens do veículo teleguiado que pretende enviar a Marte em 2020. O país investiu bilhões de dólares no programa espacial para compensar o atraso em relação aos Estados Unidos e a Europa.

Zhang Rongqiao, diretor do projeto, prevê que o lançamento acontecerá em julho ou agosto de 2020, de acordo com a agência oficial Xinhua. “Os desafios fixados não têm precedentes”, afirmou Zhang.

Em abril, o país anunciou a intenção de enviar um robô a Marte. Um foguete “Longa Marcha 5” deve partir do novo centro de lançamento de satélites de Wenchang, na província de Hainan.

A viagem entre a Terra e Marte deve durar sete meses. O robô deve pousar perto do centro do planeta vermelho, a partir de onde o veículo explorará a superfície marciana.

Características.

O robô, que pesa 200 quilos, terá seis rodas e quatro painéis solares. Ele transportará 13 equipamentos, incluindo um aparelho fotográfico de teledetecção e um radar, para estudar a composição do solo, do meio ambiente e da atmosfera, em busca, sobretudo, de rastros de água e de gelo.

O programa espacial da China, motivo de orgulho nacional e coordenado pelo Exército, é um símbolo do crescente status internacional do país. Em 2013, a China conseguiu pousar na Lua um popular veículo lunar chinês, batizado de Coelho de Jade, que, apesar de vários problemas mecânicos, teve uma vida útil maior que a esperada.

Até o momento, a China se contenta em repetir as façanhas espaciais de outros, como Estados Unidos e Europa. O país já foi ultrapassado pela Índia, que em setembro de 2014 se tornou o primeiro país da Ásia a alcançar Marte com uma sonda de baixo custo.

Os Estados Unidos já conseguiram enviar dois veículos teleguiados a Marte. A Rússia e a ESA (agência espacial europeia) também realizarão missões no planeta vermelho. Em 2011, a primeira tentativa chinesa de enviar um satélite à órbita ao redor de Marte foi um fracasso.

