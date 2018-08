Conheça as orientações sobre a circulação na área da orla do Guaíba

Devido ao intenso movimento, principalmente no fim de semana, na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, novo polo de atração turística da cidade, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) renova as orientações aos motoristas e pedestres sobre a circulação naquela área.

Embarque e Desembarque

Para organizar a circulação na região foi criada uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e transporte por aplicativos. Fica na av. Loureiro da Silva, na altura do número 255 (próximo à Câmara de Vereadores).

Ônibus

Quem desejar estacionar na área central e optar fazer o deslocamento por ônibus até o parque urbano, pode utilizar as linhas com saída dos terminais Uruguai e Cassiano do Nascimento (imediações da prefeitura e Mercado Público).

Caminhada

Outra opção é fazer o deslocamento por ônibus até o Terminal Cassiano do Nascimento ou Terminal da Uruguai e seguir até a orla a pé. Do Mercado Público até o Gasômetro, são 15 minutos de caminhada.

BikePOA

Quem desejar fazer deslocamento por bicicleta até a área do parque urbano pode utilizar estações do BikePOA. Exemplos de estações: Mercado Público (aproximadamente oito minutos de bicicleta até o Gasômetro); rua dos Andradas, da Praça Itália, próximo do Shopping Praia de Belas; da Praça Brigadeiro Sampaio, entre a av. João Goulart e a rua dos Andradas. Há estações, também, nas imediações do BarraShoppingSul, av. Diário de Notícias, e junto ao Museu Iberê Camargo, av. Padre Cacique, para quem desejar o deslocamento da zona Sul até o parque urbano.

Trânsito

Além da possibilidade de utilização dos estacionamentos privados naquela região, os condutores devem ficar atentos à sinalização viária. É proibido estacionar sobre calçadas, portas de garagens, canteiro central e também sobre a ciclovia, além dos espaços destinados às paradas de ônibus.

As vias que apresentam mais espaços para estacionamento naquela região, além das ruas internas da área central, sempre de acordo com as placas indicativas de sinalização, são as seguintes: Mauá e Augusto de Carvalho, além da João Goulart, Aureliano de Figueiredo Pinto e Loureiro da Silva.

É proibido o estacionamento de veículos na av. Beira-Rio, sentido Centro-bairro, em toda a extensão, e também no bairro-Centro, entre a Rotatória das Cuias e a Rótula do Gasômetro, espaços destinados ao lazer durante os finais de semana e feriados.

Agentes de fiscalização de trânsito monitoram a circulação com efetivo reforçado, orientando motoristas e pedestres. As placas indicativas da sinalização viária estão atualizadas. As dúvidas devem ser encaminhadas aos fiscais de trânsito da área ou mesmo à Brigada Militar, para atender questões de segurança.

Rotas Alternativas

Além do deslocamento para a orla via av. Mauá, principalmente para quem chega à área central pela av. da Legalidade, há possibilidade de utilizar a seguinte rota alternativa até as imediações da Orla Moacyr Scliar: Túnel da Conceição, Sarmento Leite e Loureiro da Silva. Quem quiser fazer deslocamento para a zona Sul, sem a necessidade de passar pela área do parque urbano, pode seguir pelo Túnel da Conceição, Viaduto dos Açorianos e Borges de Medeiros.

Mais informações sobre estacionamentos áreas de embarque e desembarque, paradas de ônibus e terminais localizados nas imediações do parque urbano estão no site da EPTC ou pelo fone 118.

Parque Urbano

Inaugurada oficialmente em 29 de junho, a Orla Moacyr Scliar – primeiro trecho do Parque Urbano da Orla do Lago Guaíba – recebe em média 50 mil visitantes a cada fim de semana. Tornou-se programa de lazer para milhares de gaúchos, mesmo nos dias frios do inverno. Pela Lei 12.402, de 23 de abril de 2018, o trecho foi batizado em homenagem ao médico e escritor porto-alegrense. Conta com ciclovia e passeio público, mirantes, quadras esportivas, ancoradouro para barcos de passeios turísticos, quatro bares e um restaurante panorâmico. Orçada em R$ 71 milhões, a obra projetada pelo arquiteto Jaime Lerner foi executada com recursos do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

O Parque Urbano da Orla do Lago Guaíba totaliza 56.700 metros quadrados. O segundo trecho planejado está entre a chamada Rótula das Cuias e o Anfiteatro Por do Sol e deverá contar com espaços de lazer. O terceiro compreende o trecho entre o Anfiteatro Por do Sol e o Parque Gigante do Sport Club Internacional e deverá dispor de áreas de lazer e espaços para a prática de esportes. Está previsto, ainda, um quarto trecho, até o Arroio Cavalhada.

