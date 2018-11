Conheça os 12 passos para desintoxicar o fígado

O fim do ano está chegando e, com ele, as inúmeras comemorações dessa época. É amigo secreto, festa da empresa, Natal, Ano novo, tudo isso vira sinônimo de exagero pra muita gente, fazendo com que alguns órgãos trabalhem dobrado, como o nosso fígado. Por isso, a pesquisadora e nutricionista Aline Quissak, preparou um passo a passo de como desintoxicá-lo.

O fígado é o responsável por processar nutrientes absorvidos pelo intestino, regular a composição do sangue para balancear proteínas, gorduras e açúcares, entre outras coisas. Mas como saber se exageramos e nosso fígado está pedindo ajuda? Segundo a nutricionista, existem alguns sintomas, como gases e má digestão (estufamento), refluxo e azia, intestino preso (constipação), pele amarelada, suor excessivo e além da perda de apetite. Se você sente algum deles é bom procurar um médico.

Mas se você quer apenas evitar que seu fígado fique sobrecarregado com a comilança das festas, Aline preparou esses 12 passos para te ajudar. “Com as festas de fim de ano, sempre acabamos exagerando e nosso corpo acaba pedindo ajuda”, explica.

1) Retire os alimentos que contenham corantes e conservantes da alimentação;

2) Tome sucos de vegetais (couve, cenoura, espinafre, pepino, gengibre e maçã);

3) Consuma alimentos ricos em potássio (melão, melancia, água de coco, mamão, lentilha);

4) Verifique com seu nutricionista a dosagem adequada de suplementos como Milk Thistle, Dente de Leão e Açafrão da Terra;

5) Consuma pelo menos 2 ovos ao longo do dia;

6) Use apenas azeite de oliva extra virgem como gordura de cocção/preparo de comidas;

7) Consuma alimentos alaranjados como manga, cúrcuma, cenoura, pimentão amarelo (orgânico), pêssego, mamão e laranja;

8) Consuma ao menos 1 dente de alho cozido e 1/4 de xícara de cebola roxa

9) Consuma 3 colheres de sopa de abacate (pode comer com mel ou fazer um guacamole);

10) Consuma 3 castanhas do Pará por dia antes de dormir com kefir ou iogurte natural;

11) Beber muita água (para lavar as toxinas);

12) Dar preferência para chá verde durante o dia e chá de camomila ou erva doce antes de dormir.

Uma boa detox demora em média de 7 a 10 dias, assim o organismo consegue absorver todos esses nutrientes e recuperar seu funcionamento. E a nutricionista reforça, essas dicas não substituem a consulta médica para o diagnóstico adequado.

