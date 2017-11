Conheça os 5 aplicativos para ajudar você a ser mais produtivo no trabalho

Na vida cotidiana, é complicado manter a produtividade no trabalho com as múltiplas telas que nos cercam. Por isso, logo abaixo foi separado cinco apps para ajudar os funcionários de qualquer empresa a serem mais produtivos no seu ambiente de trabalho.

Drive

Para quem precisa trabalhar em diversas plataformas, uma das melhores opções é o aplicativo do Google Drive. Com ele, todo o seu trabalho — texto, planilhas e apresentações — fica salvo na nuvem, junto com fotos, vídeos, PDFs e os outros formatos de arquivo que forem necessários. Para uma experiência melhor, é necessário baixar apps complementares, como o Documentos, para edição de texto, e o Planilhas, para editar tabelas e gráficos.

Quip

O Quip é um ótimo editor de texto que está disponível somente para iOS. Ele foi pensado para o trabalho em conjunto, então enquanto você escreve ou edita um documento, pode usar um chat para conversar com colegas. Além disso, dentro dele é possível criar notas, listas e pastas para trabalhos.

Feedly

O Feedly é útil para aqueles que precisam estar sempre muito bem informados. Nele, é possível seguir uma série de veículos jornalísticos, blogs, canais de YouTube e receber um alerta quando houver uma postagem. Dentro do app, inclusive, é possível dividir os conteúdos em categoria e ir passando pelas manchetes até encontrar algo que valha a pena ser lido. É muito fácil de usar!

Pocket

O Pocket é muito funcional para aqueles que encontram muitos artigos e textos interessantes na internet e não conseguem ler tudo. Com o app, basta salvar o texto, vídeo ou link para ler depois, mesmo offline. Depois de instalado, ele deixa aberto um pequeno ícone no navegador e nas redes sociais, tornando mais fácil o processo de salvar conteúdo

RescueTime

O RescueTime é um aplicativo para Desktop e Android que registra como você gasta seu tempo nos seus dispositivos. No smartphone, ele registra o tempo semanal gasto em ligações, sites e redes sociais. É possível estabelecer metas de produtividade e ainda receber relatórios periódicos sobre como você gastou seu tempo em determinados períodos. A partir das informações obtidas com o app, é mais fácil saber em quais aspectos você precisa melhorar para ser mais produtivo

Deixe seu comentário: