Conheça os 5 hábitos simples que rejuvenescem a pele

Com a chegada do inverno sua pele sentiu os efeitos da nova estação e você está se perguntando quais hábitos deve adotar para minimizar os sinais do tempo na derme? A dermatologista Lilia Guadanhim, de São Paulo, explica 5 hábitos simples, que você ainda não sabia e rejuvenescem a pele! Ficou curiosa para saber quais são e já deseja adotar um cotidiano mais saudável? Confira!

1. Durma de barriga para cima

A hora de dormir é um dos momentos mais importantes do dia e a dermatologista destaca que a depender do modo como você dorme a sua pele rejuvenesce: “A bela adormecida sabia das coisas! Pensando na pele, dormir de barriga para cima evita a formação ou o agravamento de sulcos e vincos na pele do rosto e do colo, as chamadas “sleep lines”! Se você é do time que não consegue dormir de barriga para cima, ao menos tente se policiar para não amassar o rosto com o travesseiro e tente manter os ombros bem abertos durante a noite”.

2. Fuja da poluição

Muito se fala dos danos da poluição para o meio ambiente, mas você sabia que a exposição intensa à poluição também é prejudicial para a pele? A médica explica como! “A exposição à poluição causa stress oxidativo (o tipo que acelera o envelhecimento), alterações da barreira cutânea (prejudicial principalmente para a pele sensível), inflamação e hiperpigmentação (manchas) na pele. Um estudo realizado na Alemanha percebeu que moradoras de áreas urbanas tinham maior flacidez e o “bigode chinês” mais marcado do que moradoras de áreas rurais. Além disso, a poluição piora a oleosidade da pele e aumenta em 3,5 vezes as peroxidação do esqualeno, uma das etapas iniciais do surgimento de espinhas”.

3. Nós somos o que comemos

Parece conselho de mãe, mas é fato! A especialista ressalta a importância da ingestão de alimentos saudáveis para o rejuvenescimento da pele. “A dieta, sem dúvida, tem um papel fundamental no processo de envelhecimento. Um estudo em mulheres japonesas sugere que até 30% do surgimento das rugas parece estar relacionado à nutrição. Uma dieta rica em antioxidantes (frutas, verduras e legumes) pode retardar os sinais de envelhecimento cutâneo, assim como alimentação rica em gorduras, carboidratos e açúcar está relacionada a uma maior chance de rugas. Além disso, produtos avançados de glicação (AGEs), ou seja, alimentos submetidos à altas temperaturas podem acelerar o envelhecimento. Adeus alimentos fritos, grelhados, assados, tostados… Enfim, alimentos crocantes e douradinhos!”.

4. Evite o stress!

Com as atribuições do cotidiano não se estressar diante das mais diversas circunstâncias muitas vezes é uma tarefa complicada, mas a Dra. Lilia garante que tentar levar um estilo de vida mais tranquilo faz bem não somente para a pele: “O stress crônico causa disfunção imunológica, piora da barreira cutânea, aumento da produção de radicais livres e dano ao DNA, todos mecanismos envolvidos no processo de envelhecimento”.

5. Durma bem

Insônia, ansiedade e preocupações podem atrapalhar a qualidade do sono, mas a médica explica a importância de tentar se dormir bem. “A privação de sono é associada às doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, depressão, entre outros. Um estudo realizado com 60 mulheres avaliou que as que dormiam pelo menos 5 horas por noite tinham menores índices de envelhecimento e melhor percepção de aparência e atratividade, enquanto as mulheres que dormiam mal tinham a pele mais seca. Outro estudo avaliou voluntários depois de uma boa noite de descanso e depois de um período de privação de sono e percebeu que a privação de sono está relacionada a uma aparência menos saudável, menor atratividade a mais cansaço”.

