Conheça os alimentos que ajudam a amenizar os sintomas de artrite reumatoide

“Sentia muitas dores nas costas e articulações. Tenho artrite reumatoide. Ganhei muito peso e assim as dores nas articulações pioraram muito. Por isso, procurei uma nutricionista para perder peso. Descobri que, além de ajudar a emagrecer, existem alimentos que podem melhorar a dor da artrite’’. O relato é de Rosane Alves, de 60 anos, que foi apresentada a uma alimentação específica que a ajudou a amenizar os sintomas da doença. ‘‘Mas não é de um dia para o outro”, destacou.

A artrite reumatoide é uma doença crônica, autoimune e inflamatória. O tratamento é baseado em remédios contra a dor, como analgésicos e anti-inflamatórios. Fisioterapia, exercícios e terapia ocupacional também são indicados para fortalecer as articulações. Mas a alimentação pode contribuir para reduzir os sintomas, que são incapacitantes.

“Um dos mais conhecidos é a couve. Por ser rica em cálcio e magnésio, minerais que, juntamente com a vitamina D, dão sustentação aos ossos, a couve é um dos vegetais mais recomendados para aliviar dores e inflamações nas articulações”, disse a especialista.

A doença é desencadeada quando uma pessoa com predisposição genética entra em contato com algum fator ambiental capaz de ativar o sistema de proteção. O corpo começa a produzir anticorpos que atacam as próprias articulações.

“Temos mitos que cercam as pessoas com artrite reumatoide, como o consumo de glúten e lactose, que pensam ser alimentos inflamatórios. Só recomendamos a retirada destes itens caso a pessoa tenha alguma restrição, como a doença celíaca”, explicou Lícia Mota, coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Frutas

Elas estão entre as protagonistas da revisão indiana. Embora o estudo lance holofotes sobre algumas espécies não tão presentes no dia a dia dos brasileiros, dá para chegar mais perto do nosso quintal e incluir na lista frutinhos com o mesmo talento do mirtilo: falamos da jabuticaba e do açaí.

É que essa turma de casca roxa contém antocianina, pigmento que dá o tom desses alimentos e combate o estresse oxidativo e as moléculas inflamatórias – situação que alimenta os perrengues da artrite reumatoide. Também destaque no estudo, a ameixa seca oferta os chamados polifenóis, que atenuam o processo de destruição do tecido ósseo.

Já a manga e a grapefruit ostentam ingredientes que zelam pelas cartilagens. A biogerontóloga Ivana Cruz, professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, destaca outra aliada das articulações, a quercetina. Presente na maçã e na maioria das frutas elencadas pelos indianos, a substância foi o foco de um experimento recente, que demonstrou um efeito antirrigidez, bem-vindo a quem tem artrite.

O principal conselho é garantir variedade na fruteira, aproveitando os alimentos da estação e se abastecendo de opções coloridas e vitaminadas sempre. “A recomendação é consumir 400 gramas diários, em cinco ou mais dias da semana”, orientou Ivana.

Ervas e especiarias

Açafrão e gengibre são reverenciados pelos indianos. E figuram na revisão pelas suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “O gengibre é riquíssimo em fitoquímicos, entre os quais os gingeróis, que interferem com a ação das enzimas COX 1 e COX 2, uma dupla pró-inflamação”, ensinou a nutricionista Vanderlí Marchiori.

A receita da expert é prática e refrescante: basta diluir uma colher de chá de gengibre em pó num copo de 200 ml de água de coco. Já o açafrão, também chamado de cúrcuma longa, contribui com a causa ofertando a prestigiada curcumina – que tal incluí-lo no seu cantinho de temperos?

Por falar em sabor, as pimentas também merecem um espaço, embora não sejam citadas diretamente na revisão. Dedo-de-moça, malagueta e companhia possuem capsaicina, substância que ajuda a enfrentar as dores. Por fim, migrando para a hora do chá, aquele feito com a erva Camellia sinensis seria uma boa receita contra a artrite. “O chá-verde reduz a expressão do ácido araquidônico, fator que ativa a cadeia inflamatória”, detalhou Vanderlí. Aposte em: açafrão, chá-verde, gengibre, pimentas

Grãos, cereais e sementes

De novo, a lista indiana contém opções que nem sempre são encontradas nos mercados brasileiros. A sugestão de Beatriz Leite é incrementar o dia a dia com sementes, caso da linhaça e da chia. “Além das fibras, ambas oferecem as benéficas gorduras poli-insaturadas”, justificou.

Falar de arroz remete a feijão. Nesse caso, os cientistas preferem o preto, que também conta com a festejada antocianina. Mas os nutricionistas brasileiros dizem que fica a gosto do freguês: carioca, fradinho, branco ou vermelho, todos conservam minerais e fibras. As juntas vão comemorar. Aposte em: arroz integral, arroz selvagem, aveia, feijão-preto, chia e linhaça.

