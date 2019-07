Conheça os alimentos que ajudam a combater alergias

É espirro de um lado, tosse do outro. Além da maior incidência de doenças respiratórias, é no inverno que as alergias costumam atacar. A alergia nada mais é do que a reação do organismo a um corpo estranho presente no ambiente.

“O sistema imunológico responde de forma exagerada a uma substância após exposição à mesma. As alergias ocorrem em indivíduos previamente sensibilizados e com predisposição genética, na maioria das vezes”, disse Priscila Osorio, alergologista.

Algumas medidas podem ser tomadas para evitar e controlar crises alérgicas, como manter o ambiente limpo, retirar itens que acumulam poeira do espaço de convívio e investir numa alimentação rica em propriedades anti-inflamatórias, por exemplo.

“Alguns alimentos têm em sua composição substâncias antialérgicas naturais, minerais e vitaminas que ajudam a manter o organismo mais forte para combater gripes e resfriados, que podem piorar os quadros alérgicos. Consumir os alimentos ao natural é o ideal para potencializar a sua ação”, explicou a endocrinologista Lúcia Flávia Carpilovsky.

Além de frutas, como laranja e abacate, e hortaliças como o brócolis, alguns temperos também podem ser usados como agentes que combatem alergias. “A cebola desativa a histamina [que provoca coceiras] que é liberada durante a reação alérgica no corpo. Já o alho, possui propriedades anti-inflamatórias”, destacou a nutricionista Ethel Santos.

Por outro lado, alimentos também podem contribuir para uma reação alérgica e, por isso, é preciso ficar atento à composição dos pratos que serão ingeridos. “Indico evitar leite e seus derivados, pois eles favorecem a produção de muco, principalmente se as vias respiratórias já estiverem prejudicadas, como no caso das rinites”, finalizou a nutricionista Samara Lopes.

Inclua no cardápio

Alho e cebola

Possuem quercetina, flavonoide com propriedades anti-inflamatórias, agente anti-histamínico, que protege o organismo.

Salsa

Inibe a secreção de histamina no organismo. Couve de bruxelas, couve-flor, couve manteiga. São ricas em carotenoides, pigmentos que fortalecem os organismos mais sensíveis

Brócolis

Tem as mesmas propriedades das couves, é rico em vitamina C, que fortalece e protege o organismo contra os radicais livres.

Laranja

Rica em vitamina C e possui ótimo potencial antioxidante.

Abacate

Além de conter vitamina C, também possui vitamina B5: ambas contribuem com o combate a alergias e fortalecem o sistema imunológico. Alimentos ricos em fibras (como aveia, verduras, frutas). Mantém a microbiota intestinal íntegra garantindo nossas defesas

Própolis

Tem ação antimicrobiana, antifúngica e anti-inflamatória.

Zinco e Manganês

Minerais importantes no combate aos radicais livres e que auxiliam no suporte à função imunológica . O manganês é encontrado na aveia, nas nozes, amêndoas e espinafre, por exemplo. E o zinco é encontrado na carne vermelha, semente de abóbora e castanha de caju.

