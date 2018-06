Conheça os apelidos das seleções que estarão no Mundial

O que canarinho, super águias, e os três leões têm em comum? Além de serem animais, estes nomes representam diferentes apelidos das seleções de futebol que disputarão o Mundial em 2018. Mas, fique tranquilo, existem diversos significados que fogem dos termos bichanos para representar os times que estarão na Rússia. Reunimos os principais e apresentamos para você:

Nome oficial: Seleção Russa de Futebol

Apelido: Os Soviéticos

A anfitriã da Copa usa o nome da época em que tinha um regime comunista e era chamada de URSS.

Nome oficial: Federação Saudita de Futebol

Apelido: Os falcões verdes

O apelido vem de uma ave bem popular nos Emirados Árabes.

Nome oficial: Seleção Egípcia de Futebol

Apelido: Os Faraós

A alcunha veio da designação atribuído aos reis (com estatuto de deuses) no Antigo Egito.

Nome oficial: Seleção Uruguaia de Futebol

Apelido: Celeste e Charrua

O apelido “Celeste” faz clara referência à cor do uniforme. Já o outro nome usado, Charrua, foi adotado para lembrar os indígenas dessa tribo, que habitavam o território uruguaio e do Rio Grande do Sul, e foram massacrados no século 19.

Nome oficial: Seleção Portuguesa de Futebol

Apelido: Seleção das Quinas

O nome carinhoso da equipe tem origem na bandeira do país que, em seu centro, apresenta um centro branco preenchido com cinco escudos azuis (chamados de quinas), que fazem o desenho de uma cruz, representando as chagas de Jesus Cristo e os cinco reis mouros derrotados pelo Afonso I de Portugal, no século 12.

Nome oficial: Seleção Espanhola de Futebol

Apelido: La Roja (A Vermelha) ou La Fúria (A Fúria)

Nome oficial: Seleção Marroquina de Futebol

Apelido: Lions of the Atlas (Leões do Atlas)

O nome pelo qual a seleção é chamada tem a ver com um animal típico do Marrocos.

Nome oficial: Seleção Iraniana de Futebol

Apelido: Team melli (Time do Povo)

O nome ‘Team melli’ é uma tradução inglesa da expressão em farsi ‘time do povo’.

Nome oficial: Seleção Francesa de Futebol

Apelido: Les Bleus (Os Azuis)

Nome oficial: Seleção Australiana de Futebol

Apelido: Socceroos

O nome diferentão da equipe australiana surgiu da mistura das palavras inglesas soccer (futebol) e Kagaroos (cangurus).

Nome oficial: Seleção Peruana de Futebol

Apelido: La Blanquirroja (A Branquivermelha), La Rojiblanca (A Vermelhibranca) e Los Incas

Além do nome que faz menção às cores da camisa da seleção peruana, também recebeu o apelido de Los Incas, em referência aos povos pré-hispânicos que habitavam a região.

Nome oficial: Associação Dinamarquesa de Futebol

Apelido: Dinamáquina

A campanha de três vitórias na primeira fase do Mundial de 1986, lhe rendeu a alcunha “Dinamáquina”, que se tornaria a definitiva para sua história, pela qual é chamada até hoje.

Nome oficial: Seleção Argentina de Futebol

Apelido: Albiceleste

Nome oficial: Seleção Brasileira de Futebol

Apelido: Canarinho

O apelido surgiu em referência às cores verde e amarela da bandeira nacional, que passaram a ser usadas na camisa titular depois de o Brasil perder a Copa de 50, quando era branca. A toque de curiosidade, o nome foi uma invenção do radialista Geraldo José de Almeida.

Nome oficial: Seleção Islandesa de Futebol

Apelido: Strákarnir okkar (Nossos Garotos)

Nome oficial: Seleção Croata de Futebol

Apelido: Vatreni (Ardente)

Os croatas tiraram o apelido da paixão dos croatas pelo seu país e por sua seleção.

Nome oficial: Seleção Nigeriana de Futebol

Apelido: As Superáguias

Nome oficial: Seleção Suíça de Futebol

Apelido: Schweizer Nati, La Nati ou Squadra nazionale

Apesar dos três apelidos diferentes, eles representam, em suas respectivas línguas (alemão, francês e italiano) uma coisa só: seleção nacional.

Nome oficial: Seleção Costarriquenha de Futebol

Apelido: Los Ticos (Os Ticos)

Nome oficial: Seleção Sérvia de Futebol

Apelido: Águias Brancas

Nome oficial: Seleção Alemã de Futebol

Apelido: Mannschaft (equipe)

Nome oficial: Seleção Mexicana de Futebol

Apelido: La Tri (A Tricolor)

Nome oficial: Seleção Sul-coreana de Futebol

Apelido: Os Tigres Asiáticos ou Guerreiros de Taegeuk

Nome oficial: Seleção Sueca de Futebol

Apelido: Blǎgult (azul e amarelo) ou As Três Coroas

Nome oficial: Seleção Belga de Futebol

Apelido: Diabos Vermelhos

Nome oficial: Seleção Inglesa de Futebol

Apelido: Os Três Leões

Nome oficial: Seleção Panamenha de Futebol

Apelido: La Marea Roja (Maré Vermelha) ou Los Canaleros

Nome oficial: Federação Tunisiana de Futebol

Apelido: Ás Águias de Cartago

Nome oficial: Seleção Colombiana de Futebol

Apelido: Los Cafeteros (Os Cafeteiros)

Nome oficial: Seleção Japonesa de Futebol

Apelido: Os Samurais Azuis

Nome oficial: Seleção Polonesa de Futebol

Apelido: Biały i czerwony (A Branca e Vermelha) ou Białe Orły (As Águias Brancas)

Nome oficial: Federação Senegalesa de Futebol

Apelido: Os Leões de Teranga

