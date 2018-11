Conheça os “brasilanos”: a geração de brasileiros filhos de venezuelanos que nasce em Roraima

Às 4h de 18 de outubro de 2018 mais uma venezuelana deu à luz em Boa Vista (RR), a capital de 375 mil habitantes que já tem cerca de 10% da população vinda do país vizinho. Foi a segunda em 15 minutos. O bebê, um menino de pele rosada chamado Samtyago Diaz, veio ao mundo de parto normal. Se juntou a uma nova (e crescente) geração, a dos “brasilanos”, os brasileiros filhos do êxodo venezuelano que nascem todos os dias em Roraima – Estado que, na contramão do País, vê a taxa de natalidade aumentar. As informações são do portal de notícias G1.

De janeiro a setembro, dado mais recente disponível, foram 1.024 partos de venezuelanas na única maternidade pública do estado, 80% a mais que os 566 partos de venezuelanas em todo o ano de 2017 e 255% mais que os 288 de 2016. Os números estão ainda distantes dos 9.343 partos totais registrados na unidade em 2017, mas, relativamente, a estatística não para de crescer.

“Meu filho vai viver e estudar no Brasil. Eu espero que aqui ele seja um profissional, algo que não poderia ser na Venezuela”, diz a mãe de Samtyago, Dagly Monrroy, de 24 anos.

O Brasil adota um sistema misto de nacionalidade. São brasileiros todos aqueles que nascem no território do país, que é o caso dos filhos dos venezuelanos, bem como aqueles nascidos fora, mas que tenham um ou ambos os pais nativos. Na Venezuela a regra é similar.

Williany Fariña é mais uma brasileira que acaba de nascer. Veio ao mundo às 3h45 daquela mesma madrugada de 18 de outubro. Com malária, a mãe viajou por sete horas só para dar à luz a menina.

“Me senti mais segura para tê-la aqui no Brasil. Na Venezuela, não há condições. Não há médicos, não há remédios”, conta Elyanny Fariña, 26, afirmando que o pai, um brasileiro, também quis que a menina nascesse do outro lado da fronteira. “Para ser brasileira como ele”.

Doze horas depois do parto, mãe e filha ficaram numa poltrona encostada na parede de um corredor – um destino improvisado de parturientes e bebês à espera de leitos cada dia mais disputados na maternidade.

“Há dois meses nossa UTI superlotou. Eram 50 e poucos bebês, a maioria filhos de pais venezuelanos”, diz Henry Lopez, pediatra e diretor técnico do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazareth. “Para um sistema de saúde que já estava em frangalhos, o crescente número de partos de venezuelanas é um impacto notável.”

Segundo ele, apesar de que algumas mães já chegam com problemas de saúde, óbitos não são comuns e os bebês geralmente nascem saudáveis e de parto normal. “O mecanismo da gravidez é perfeito e protege os bebês mesmo que as mães tenham condições de saúde não tão boas.”

Eliannys Asuaje, de 24 anos, acaba de dar à luz a Eithan. O menino nasceu prematuro aos 8 meses, mas está saudável e ela já faz planos para o futuro dele. “Ele falará português e espanhol”, diz a mãe que não tem vontade de regressar à Venezuela. “Eu e meu esposo queremos dar a ele aqui um futuro estável”.

Fará parte da geração que pode “salvar o Brasil”, segundo a socióloga e professora de estudos sobre fronteiras da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Francilene Rodrigues.

“A população brasileira passará a ser decrescente e esses bebês podem nos ajudar a manter o país, já que a população mais idosa precisa de maior assistência e tende a colocar em risco o processo produtivo do Brasil”, explica.

A pesquisadora, no entanto, faz um alerta: o Brasil precisa parar de tratar a migração venezuelana como “uma dor de dente passageira”, e encará-la como um processo permanente que necessita de políticas de inclusão para pais e filhos.

Até agora, as frentes adotadas pelo governo brasileiro no acolhimento dos venezuelanos têm sido as de abrigamento e interiorização.

“A inserção precisa acontecer principalmente no mercado de trabalho para que não só os pais como os filhos também possam contribuir, inclusive por meio de impostos, garantindo assim que eles deem um retorno para o país.”

Com um volume crescente de imigrantes chegando, e abrigos quase sempre lotados, encontrar venezuelanos em situação de rua se tornou comum em Boa Vista. Grávidas e recém-nascidos não escapam dessa realidade.

Aos sete meses de gestação, Sairelys Hernandez, de 26 anos, vive de maneira improvisada nas ruas. Sofre com febre e dores no ventre, sintomas de uma infecção urinária. “Às vezes não consigo banheiro e tenho que fazer xixi na rua, o que me deixa doente”, explica.

Ela não fez nenhum exame e muito menos pré-natal. Não sabe se dará à luz a menino ou menina e só ouviu os batimentos cardíacos do bebê uma única vez, quando foi ao médico meses atrás. “Hoje eu só sei que meu bebê está vivo e bem porque o sinto mexer. É a minha única prova”.

Deixe seu comentário: